PPE a decis suspendarea partidului lui Viktor Orban, Fidesz. Cum a votat PNL

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today's vote of EPP members (190 in favour, 3 against) . The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts - Joseph Daul (@JosephDaul) March 20, 2019

Ziare.

com

Potrivit europarlamentarului Siegfried Muresan, PNL a votat pentru suspendarea partidului lui Viktor Orban. Premierul ungar a parasit sala de sedinta.Anuntul a fost facut de Joseph Daul, presedintele PPE.Adunarea Politica a PPE a luat aceasta decizie cu 190 voturi pentru si doar trei voturi impotriva, in cadrul unui vot secret.Inainte de sedinta, premierul Ungariei a lasat sa se inteleaga ca se va ajunge la o astfel de formula, pe care ar putea sa o prezinte ca fiind un compromis.Prim-ministrul ungar a participat, miercuri, la reuniunea Partidului Popular European (PPE), unde s-a transat situatia Fidesz, la capatul unei dispute care dureaza deja de cativa ani si care a culminat cu o campanie antieuropeana dusa la Budapesta, deloc confortabila PPE.Afisele in care presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este prezentat ca o marioneta manuita de miliardarul George Soros pentru a sprijini imigratia necontrolata in Ungaria au fost prea mult pentru popularii europeni.Nu-i putem pretinde lui Timmermans sa se ocupe de socialistii romani, pana nu ne facem si noi curat in curte, spune, intr-un interviu acordatseful Partidului Crestin-Social din Luxemburg, unul dintre membrii importanti ai PPE.Iata ce spunea Frank Engel, presedintele partidului din Luxemburg, membru al PPE, inainte de vot:"Vor fi alte partide decise da paraseasca PPE, daca el ramane. Am ajuns intr-un punct fara intoarcere si cred ca o stie.Are o problema, pentru ca in comunicarea interna a acreditat mereu ideea aceasta ca sunt diferende pe forma, dar ca, pe fond, toata lumea e de acord cu el. Daca acum este exclus, va trebui sa rezolve asta. Electoratul il va intreba ce a facut. Interesant e ca ungurii sunt pro-europeni.Nu s-a asteptat la asta, nu a anticipat. E si putin nostim, facem toate acestea acum, din cauza unui afis. Eu stiu lucruri mult mai rele pe care le-a facut in ultimii ani, dar afisul a declansat ceva ce era evident pentru mine, dar acum au vazut cu totii.La ultimele alegeri, Fidesz nu a avut un program. A fost doar Orban contra migratiei. Ca si cum, de la Sfantul Stefan incoace, Orban este cel mai mare mare ungur al tuturor timpurilor, care salveaza intreg continentul", spune Frank Engel."Noi i-am dat multe sanse lui Viktor Orban, oportunitatea de a explica, de a se schimba. In interiorul familiei noastre politice, am spus ca e mai bine sa-l tinem in interior, pentru a-l tempera. Dar ce am obtinut? Un Orban care este si mai radical si care a inceput sa-si atace familia politica, sa-i numeasca "idioti utili" pe critici, deci s-a ajuns la rezultatul contrar", adauga europarlamentarul roman Cristian Preda.Mai mult, spune luxemburghezul Frank Engel, daca PPE ar arata indulgenta fata de derapajele lui Viktor Orban, si-ar pierde legitimitatea in PE si nu ar putea pretinde ca alte familii politice sa isi corecteze erorile."Este si o chestiune de credibilitate. Daca i-as spune lui Timmermans:, el mi-ar raspunde imediat:. Si nu ajungem nicaieri asa. Am spus mereu colegilor din PPE, celor care argumentau ca si socialistii au copiii lor teribilisti, ca trebuie sa facem mai intai curat in curtea noastra. Asa vom deveni mai credibili cand vorbim cu socialistii despre Romania.Lumea are tendinta de a zice: e normal, deoarece in Europa nu suntem toti la fel, sunt recalcitranti peste tot, poate ar trebui sa mai inchidem ochii. Eu nu cred ca democratia europeana poate avansa daca procedam asa. Trebuie sa spunem la un moment dat: exista standarde europene care nu pot fi puse in discutie. Nu se poate pune in discutie existenta unei justitii constitutionale independente. Daca se instrumenteaza politic justitia constitutionala, ajungem la un regim arbitrar, ceea ce nu putem admite in Uniunea Europeana".Mizele sunt insa mari si ele inseamna voturi, in prag de alegeri europene, pentru ca Fidesz are 12 deputati.