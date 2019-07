Premierul ungar Viktor Orban vine din nou in Romania la scoala de vara de la Baile Tusnad

Ziare.

com

Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta luni la Miercurea Ciuc, ca aproximativvor sustine prelegeri, pe diferite teme, in cele 27 de corturi organizate impreuna cu partenerii evenimentului, in campingul din Baile Tusnad.Presedintele executiv al Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), Sandor Krisztina, coordonatorul programelor politice, a anuntat ca, la fel ca in anii precedenti, in cursul zilei de sambata va sustine o prelegere si premierul Ungariei,, alaturi de, presedintele CNMT, discutia fiind moderata de, presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului Ungariei, membru fondator al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad.Potrivit organizatorilor, in cele 30 de editii ale evenimentului, Viktor Orban a lipsit o singura data, respectiv in anul in care a semnat aderarea Ungariei la NATO.Premierul Ungariei a mai fost in Romania si in luna mai, la invitatia UDMR , si a vizitat Academia de Hochei a Tinutului Secuiesc, printre altele (foto).Sandor Krisztina a mai anuntat ca tema editiei din acest an este, care face referire la faptul ca toti participantii din trecut ai Universitatii de Vara de la Balvanyos, respectiv Baile Tusnad, "au format si formeaza in continuare o comunitate unitara si cu, si in general au si viziuni similare sau identice cu referire la Europa Centrala si de Est".Aceasta a adaugat ca motto-ul "este in sincron" cu decizia Parlamentului Ungariei, luata recent, "care se refera la faptul ca anul 2020 va fi anul centenar al convietuirii tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic"."Este un gest simbolic de fapt, dupa 100 de ani de la Trianon, care se vor implini anul viitor. 'Una-i tabara!' se refera in aceasta privinta si la faptul ca noi, toate acele comunitati maghiare care traim in afara granitei Ungariei, intr-un fel sau altul traim sorti similare sau traim situatii similare si datorita Guvernului Ungar sunt tot mai multe programe in afara granitei Ungariei care vor sa intareasca viata maghiarilor din Transilvania, din Serbia, din Slovacia, din Ucraina etc", a explicat Sandor Krisztina.Aceasta a precizat ca la editia din acest an vor fi abordate subiecte importante, cum ar fi analiza alegerilor europarlamentare si a viitorului Europei Centrale si de Est sau rolul familiei in Europa, dar vor fi discutate si, facand referire la infiintarea liniei maghiare la Universitatea de Medicina si Farmacie de la Targu Mures, la "procesul de renationalizare a acelor imobile si proprietati private care au fost confiscate" sau la situatia de la Valea Uzului.La fel ca si in anii precedenti, la Baile Tusnad va avea loc si, cu participarea lui Szili Katalin, responsabila din partea premierului Ungariei cu conceptele de autonomie ale comunitatile maghiare din Bazinul Carpatic.De asemenea, se vor aborda si teme economice si se va discuta despre dezvoltarea economica a Transilvaniei, "in mod special despre programul de dezvoltare economica a Transilvaniei, care este finantat de Guvernul ungar".Totodata, se va vorbi si despre "", despre care organizatorii spun ca "nu este doar un eveniment sau locatie geografica", ci un "proces" initiat in urma cu 30 de ani, "care si astazi confera multe viziuni si idei acelor politicieni si oameni care se afla in institutii care-si desfasoara activitatea pentru comunitatea maghiara sau pentru comunitatea din Ardeal sau din Bazinul Carpatic in general".Programul cuprinde si simpozioane pe teme stiintifice, literare interetnice, culturale, de sport, recreative sau de divertisment. In fiecare seara sunt programate concerte cu trupe cunoscute din Ungaria si din Transilvania.Potrivit sursei citate, la eveniment ", lucru devenit traditional".In legatura cu invitatii romani la eveniment, Sandor Krisztina, a spus ca numarul este redus, intrucat "politicienii din prima linie" nu vor sa vina la eveniment si, astfel, sa piarda voturi in an electoral."Deci, mai putin de 10 invitati, pot sa zic ca avem din partea romana. Eu deja m-am obisnuit de cand organizez Universitatea de Vara ca politicienii romani care sunt in primul rand nu prea vor sa participe, deci domnul Basescu a avut, sa zic, curajul sa vina o data la Universitatea de Vara, dar politicienii de la Bucuresti nu prea vor sa vina. (...)Eu cred ca din cauza, si noi vorbim intre organizatori, din cauza ca nu prea vor sa se arate in comunitatea maghiara si sa-si piarda voturile intr-un fel sau altul. Deci, deja, in anii electorali, cum e si anul acesta, nu vin. Noi in fiecare an facem straduinte s partenerul ungar totdeauna ne subliniaza faptul ca ar fi bine sa avem mai multi romani, sa avem un dialog romano-maghiar, cum am mai avut in primii ani", a mentionat Sandor Krisztina.Universitatea de Vara si Tabara Studenteasca de la Baile Tusnad este cunoscuta sub denumirea de "Tusvanyos", fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor doua localitati in care s-a desfasurat pana acum manifestarea - initial la Balvanyos, dupa care a fost mutata la Baile Tusnad.