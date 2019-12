Premierul Ungariei, Viktor Orban, va participa la evenimentele dedicate Revolutiei Romane de la Timisoara

Ziare.

com

"Unul dintre evenimentele speciale din program este Gala din 14 decembrie, de la ora 19.00, in cadrul careia vor vorbi Laszlo Tokes, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, Viktor Orban, prim ministrul Ungariei, si Nicoale Robu, primarul Timisoarei", se arata intr-un comunicat de presa, de luni, al organizatorilor.In cadrul Galei Libertate '89 formatia Duna din Ungaria va sustine un spectacol pus in scena special pentru comemorarea Revolutiei de la Timisoara.Evenimentele vor debuta in data de 12 decembrie, la Biserica Reformata din Piata Maria din Timisoara, locul unde au izbucnit evenimentele din Decembrie 1989, cu un simpozion ecumenic, la care vor participa preoti si profesori de teologie.In cea de-a doua zi va avea loc conferinta "Drumul spre libertate", iar cea de-a treia zi va fi dedicata spectacolulUI de gala.Evenimentele organizate de Comitetul de Comemorare a Revolutiei se vor incheia in 16 decembrie cu un spectacol de proiectie 3D pe cladirea Bisericii Reformate.