Timmermans, infuriat de guvernul ungar: E demn de un film Monty Python, daca nu ar fi atat de grav. Un univers paralel!

"Ai dreptul sa stii ce iti pregateste Bruxellesul!", era scris in mesajul care acuza Comisia Europeana ca ar intentiona sa adopte cote obligatorii de relocare a migrantilor, sa slabeasca dreptul statelor membre de a-si proteja frontiera si sa faciliteze sosirile migrantilor prin acordarea de "vize de migratie".Intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul roman George Ciamba, care a prezidat marti la Bruxelles lucrarile Consiliului Afaceri Generale (CAG), Timmermans s-a aratat revoltat ca o tara membru UE recurge la astfel de practici, mai ales in ziua in care in CAG s-au discutat masurile ce trebuie luate la nivel european pentru a combate dezinformarea."L-am intrebat de doua ori in Consiliu pe ministrul ungar. Prima oara n-am primit raspuns si am intrebat si a doua oara, tot fara raspuns. Ar fi o gluma buna daca n-ar fi atat de grav. In aceeasi zi in care Consiliul discuta combaterea dezinformarii, pe un site oficial al guvernului ungar gasim poza si o serie de afirmatii care nu au nicio legatura cu realitatea. E aproape demn de un film Monty Python daca nu ar fi atat de grav.Eu nu pot sa inteleg cum un stat care e membru UE se comporta ca si cum nu ar face parte din UE. Noi am muncit zi si noapte in ultimii ani pentru a intari securitatea granitelor europene, am investit in asta. Am actionat mai rapid decat orice stat membru, ni s-a spus sa nu mai mergem atat de repede inainte. Apoi ca vrem sa dam vize pentru migranti Asta nu e de competenta Comisiei, e de competenta statelor membre.Politica e ceea ce este, adevarurile sunt cosmetizate, situatiile exagerate, dar aici e ceva dintr-un univers paralel si nu cred ca este corect ca presedinele CE si institutia care deserveste toate statele membre sunt tratati intr-un asemenea mod de un stat membru", a spus Timmermans, pe un ton dur si iritat.Ulterior, raspunzand unei intrebari adresate de un jurnalist ungar, liderul european l-a ironizat pe Viktor Orban."Dl premier m-a mentionat de doua ori intr-un discurs de azi, ce onoare! Poate o sa ma puna si pe un afis, dar cred ca sunt prea urat pentru asta", a spus Timmermans razand.In CAG au fost discutate marti si evolutiile din Polonia si Ungaria in ceea ce priveste respectarea statului de drept, dupa activarea Articolului 7.Ministrul Ciamba a fost intrebat in acest context daca doar Timmermans a cerut aceste discutii sau au fost si alte state."Franta a ridicat de doua ori problema, sincer sa fiu nu-mi aduc aminte daca au ridicat-o si alte state membre", a raspuns Ciamba."Imi amintesc ca nu am fost singurul care a ridicat problema", l-a completat Timmermans pentru asigurari.In ce priveste Polonia, Timmermans a precizat ca, din decembrie de la actiunea Comisiei, nu au fost deloc inregistrate progrese."In cazul Poloniei nu prea s-au facut progrese de la ultima audiere din decembrie, in schimb vedem evolutii ingrijoratoare. CE isi va asuma raspunderea si vom continua sa ne exercitam rolul. Statul de drept e un element esential pentru viitorul UE", a mai spus Timmermans.