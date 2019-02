Un partid croat paraseste PPE din cauza lui Orban

S-au saturat de xenofonia tolerata in PPE

Partidul Taranist din Croatia (HSS) intentioneaza sa paraseasca Partidul Popular European (PPE) din cauza lui Viktor Orban. Declaratia succinta a HSS a facut valuri in Europa: "Cand am intrat in Partidul Popular European, acest lucru reprezenta o optiune plauzibila. Cu timpul, aceasta grupare s-a schimbat."Orban a initiat recent o campanie in Ungaria cu afise care il prezinta pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe post de sustinator al migratiei ilegale. Afisele cu Juncker ranjind alaturi de miliardarul american George Soros au starnit indignare in randurile Partidului Popular European. S-au auzit tot mai multe solicitari de excludere a partidului nationalist de dreapta Fidesz din PPE.Cancelara federala, crestin-democrata Angela Merkel, si liderul partidului conservator CSU din Bavaria, Markus Soder, s-au distantat de Orban, iar conservatorii din Bundestag de la ambele formatiuni - CDU si CSU (partide care fac parte din PPE) - au pus chiar sub semnul intrebarii apartenenta partidului Fidesz la PPE.Merkel nu a vrut sa mearga atat de departe, pozitionandu-se mai degraba demonstrativ alaturi de Juncker. Liderul PPE, germanul Manfred Weber de la CSU, isi doreste sa devina succesorul lui Juncker dupa alegerile europene din mai, sperand, probabil, si sa obtina voturi din partea partidului Fidesz.Taranistii croati vor sa se desparta de "politicienii si partidele antieuropene si anticivilizatoare din PPE", a declarat liderul partidului, Kreso Beljak (foto), in dialog cu DW. El spune ca respecta pozitia lui Merkel si a lui Soder, "dar nu intelegem de ce acesti politicieni influenti din familia PPE nu s-au distantat mai mult de xenofobia lui Viktor Orban si a altora de felul sau. Nu ne mai vedem in aceeasi familie cu cei ca Orban, care vor o Europa retrograda."Beljak vrea sa caute noi parteneri, care promoveaza o politica toleranta, "pentru o Europa puternica si deschisa". Nu-i inca sigur daca HSS va reusi sa intre din nou in Parlamentul European in urma alegerilor din mai.In prezent, taranistii croati au un singur mandat in PE. Decizia de a parasi Partidul Popular European trebuie sa mai fie aprobata de conducerea HSS, dar acest acord e considerat o simpla formalitate.Partidul HSS si-a motivat decizia si prin faptul ca niste oameni de afaceri din cercurile lui Orban au cumparat institutii media din Croatia, care au ajuns "sa raspandeasca ura". In plus, taranistii croati s-au plans ca in PPE se face auzita doar vocea celui mai mare partid conservator din Croatia, HDZ, aflat la guvernare.Beljak ii reproseaza acestui partid ca nu lupta suficient pentru interesele Croatiei in UE, pozitionandu-se in acelasi timp ca lider al Opozitiei si rival politic al premierului croat Andrej Plenkovic de la HDZ.Printre altele, politicianul taranist critica in dialog cu DW atitudinea prea impaciuitoare a conducerii croate fata de presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, pe care Beljak il numeste "un fost sustinator al politicii nationaliste sarbe si fasciste".In plus, Beljak considera ca guvernul croat nu a reactionat adecvat la declaratiile controversate ale presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, care au starnit indignare in Croatia si Slovenia. In apropiere de granita cu Slovenia, in fata unui monument ridicat in cinstea italienilor omorati intre 1943 si 1945 de partizani iugoslavi, italianul Tajani a spus: "Traiasca Trieste, traiasca Istria italiana, traiasca Dalmatia italiana!"In timp ce conducerea slovena a vorbit despre "un revizionism istoric fara precedent", cea croata s-a aratat mai retinuta, multumindu-se cu scuzele lui Tajani. Presedintele PE a transmis ca ii pare rau daca cineva se simte ofensat.De altfel, Tajani vine din partidul conservator Forza Italia, care face parte din PPE, iar SNS, partidul presedintelui Serbiei, are statutul de membru asociativ al PPE.Faptul ca partidul taranist croat HSS a cochetat de mai multa vreme cu iesirea din PPE e o consecinta logica a dezvoltarii sale programatice, tendinta fiind liberalizarea. Declaratiile controversate ale lui Tajani si campania lui Orban i-au venit in ajutor lui Beljak, care a obtinut multa atentie din partea presei cand si-a prezentat planurile.Decizia partidului HSS creeaza un precedent in UE, considera politologul croat ┼Żarko Puhovski:"Partidul croat a stabilit un fel de standard pentru abordarea lui Orban si a partidului Fidesz. PPE va fi nevoit sa dezbata aceasta pozitie, chiar daca nu da afara formatiunea Fidesz."Beljak a dat dovada de instinct politic: deciziile unui partid relativ mic au fost urmarite cu mult interes in intreaga Europa. Daca vor exista consecinte concrete la nivel european, nu se stie inca - nici Beljak insusi nu sustine acest lucru:"Pasul nostru nu va dauna marelui Partid Popular European. Le dorim celorlalti mult succes, dar nu vrem sa mai avem nimic de a face cu aceasta trupa colorata."