Unde si de ce a disparut Putin si cum testeaza Viktor Orban la Budapesta rabdarea UE. Ce poate face criza din democratii Interviu

Cam toate statele democratice au decretat stare de urgenta si, in acest cadru, iau decizii si impun norme si proceduri iesite din comun, care privesc si limitarea unor libertati. E aceasta criza sociala, umanitara un risc pentru o democratie? Aveti, joi, o dezbatere, care tocmai asta pune in discutie, rezistenta democratiilor in criza.

Intrebarea este daca oamenii vor accepta limitarea libertatilor pe mai departe, in schimbul acestei garantii pentru siguranta.

Avem exemplul lui Viktor Orban, la Budapesta, unde Guvernul a capatat puteri sporite pe perioada unei stari de urgenta care nu are prevazut un termen limita. Urmareste Orban construirea unui regim de putere autoritar, cu ceva in plus, asadar, fata de acela iliberal cu care ne-a obisnuit?

Si spuneti ca el testeaza cumva si limitele Uniunii Europene.

Dinspre Polonia, in schimb, nu s-a mai auzit nimic.

L-am auzit pe presedintele Serbiei rostogolind aceasta teza, a lipsei solidaritati in interiorul UE, mai ales in ceea ce priveste raspunsul dat crizei umanitare din Italia. E o teza valida sau mai degraba alimentata din alte parti?

De asta intrebam daca e o teza alimentata din alta parte.

Exista zilele acestea un soi de admiratie sau poate un termen mai slab fata de regimurile autoritare, care ar controla mai bine pandemia - Rusia, China, Turcia. Totodata, ies la iveala si minciunile acestora. Rezista dictaturile unor crize sociale si umanitare profunde sau, in cele din urma, se dau in vileag?

A renuntat sau a amanat si referendumul.

Sunt teme discutate intr-un interviu cu, inaintea unei dezbateri care are loc joi, de la ora 17:00, si a carei tema este capacitatea democratiilor de a rezista crizei pandemice care a impus masuri drastice in toate statele occidentale.E si o criza economica si da, este un risc pentru democratie din multe puncte de vedere, in special in state unde institutiile democratice sunt inca slabe sau pe care criza asta le-a prins in plina constructie, adica Europa de Est, tari non-membre, tari cu acord de asociere, tari din Balcanii de Vest.Toata aceasta zona a noastra din Balcani nu sta bine, pentru ca aici si cea mai mica criza te poate rasturna de pe traiectorie.Acesta este marele pericol si, daca va fi si o criza economica severa, stim ce se intampla in astfel de cazuri de acum zece ani: institutiile democratice sunt scuturate, lumea se enerveaza, se radicalizeaza diverse grupuri. E un pericol.In primul pas, oamenii accepta lucrul aceasta, limitarea libertatilor, inteleg nevoia si e acea zicala care spune ca intre securitate fizica, sanatate si libertate, oamenii aleg tot timpul sanatatea si pun intre paranteze democratia.Important e ca asta sa fie temporar, sa fie inteles si sa fie pastrat sub control si ca nu cumva institutiile sa scape din mana si sa inceapa sa zburde tot felul de baieti, care, in toate tarile, chiar si in cele vest-europene, stau pititi prin administratie, prin servicii, prin societate si viseaza la solutii chinezesti, sa le spun asa, de control social.Este deja ceva in plus, ceea ce a facut in ultima vreme, dar eu nu cred ca el are un plan foarte clar, cred ca pur si simplu incearca, impinge cate un pic lucrurile. E vazand si facand la el, vrea sa vada pana unde poate intinde coarda cu Uniunea Europeana, cu pastrarea controlului politic.El e un caz flagrant, pentru ca Ungaria e tara membra UE, dar sunt multe alte tari in regiune care fac lucruri similare.A decretat starea de urgenta, numai ca sunt si mici nuante si Ungaria a adunat toate nuantele de gri: stare de urgenta, dar pe termen nelimitat, cu prevederi foarte dure pentru libertatea de exprimare, pentru presa, cu posibilitatea de a face puscarie daca te faci vinovat de. Si la noi s-a suspendat, de exemplu Legea transparentei, 544, si la noi au scos din online niste site-uri care raspandeaudar nu s-a pus problema de lege penala pentru distribuirea de asa-ziseOr, acestea sunt greu de definit si s-ar putea ca Guvernul Viktor Orban sa defineasca dreptce nu ii place lui, de exemplu, daca cineva greseste, fara intentie, numarul victimelor.Si fara sa faca Guvernul ceva, asta creeaza autocenzura in presa.Asta e ceea ce i se reproseaza lui Viktor Orban, ca a mers mult prea departe.Speculam, dar asa a facut in ultimii ani si asa cred ca face in continuare.Testeaza si limitele de rezistenta ale societatii civice maghiare, vrea sa vada pana unde poate impinge lucrurile, se mai uita pe sondaje, iar daca lucrurile merg prost, mai face un pas indarat.Anul trecut, si el a avut niste probleme politice, a pierdut alegerile municipale in Budapesta, lucrurile nu sunt chiar sigure nici pentru el.Culmea este ca si in Polonia, si in Ungaria situatia nu este dramatica din punct de vedere umanitar. In aceasta criza ei deocamdata sunt bine, nu au multe cazuri, nici multe victime.Sunt, sigur, masuri de precautie, dar Europa Centrala se tine bine, sa spun asa, deciziile luate au fost bune, dar de ce era nevoie si de componenta aceasta politica? E clar ca e o supra-reactie politica si e clar ca sunt instinctele iliberale ale celor de la putere.Evident ca este alimentata, dar este si interesul lui in joc. Aleksandar Vucic, presedintele Serbiei, e intr-o categorie singulara, nici macar nu poate fi comparat cu Viktor Orban. El este o figura aparte in acest moment, pentru ca este complet dus cu pluta.Serbia nu e tara membra UE, dar, cu toate astea, este tara care a fost ajutata cel mai mult din Europa.Intamplarea face sa o fi prins criza pe un flux de ajutor european, inclusiv pentru sistemul medical, fara legatura cu pandemia, era de dinainte. Au primit vreo 200 de milioane de euro pentru reforma sistemului medical in ultimii ani, o mare parte chiar pentru ambulante dotate cu ventilatoare, iar acum, in criza, au mai primit un pachet atat pentru consecinte directe cauzate de coronavirus, cat si pentru sprijin economic, aproape cum a primit o tara membra.Iar Vucic nu a zis o vorba, dar si-a trimis prim-ministrul cu paine si sare la aeroport, la avionul cu armata rusa. Nu a zis o vorba despre ajutorul european, dimpotriva, spune ca Europa nu s-a miscat. E un caz scoala.Da, si nu pentru ca i-ar iubi el prea tare pe rusi sau pe chinezi, dar afisarea cu Moscova si cu Beijingul e un fel de a baga degetul in ochii partenerilor occidentali, din motive ce tin de politica interna.El e intr-o campanie nationalista perpetua, este un politician dintre cei neseriosi, cu gura mare, categoria Ponta-Ghita, cu care e si prieten personal, de altfel, si asta e politica asumata de el, din motive in primul rand interne.Foloseste strategic acest joc de oglinzi, cu ajutor chinez, cu ajutor rusesc, pentru ca stie ca da bine la popor, sarbii avand, de altfel, o atitudine ambivalenta fata de Europa. Si sunt destul de filo-rusi, nu e un secret, iar Vucic exploateaza asta, intr-un mod foarte cinic.Propaganda stiam ca exista din partea regimurilor autoritare, cum sunt cele de la Moscova si Beijing, deci nu e o surpriza.Eu cred ca e si multa reactie grabita, panicata acum la Beijing, pentru ca s-au vazut pusi sub reflector pentru lipsa de reactie din primele doua-trei luni si pentru ce au facut ei atunci - ce fac de obicei, au incercat in primul rand sa suprime discutia, nu problema - si cumva defensiv, au pornit o campanie negativa la adresa Occidentului si din pacate si-au gasit si parteneri, Donald Trump si alti natarai, care fac un fel de discutie din asta de gradinita: "ba pe-a voastra!", care nu rezolva absolut deloc problema.Cred ca sunt exagerari de ambele parti, dar fundamental regimurile autoritare sunt locul de unde vine propaganda strategica, in care se investeste, se pun bani si vad ca au inceput sa imprumute meme, teme, povesti chiar de la rusi.Povestile clasice ale rusilor din anii '50, din anii '80, ca vesticii inventeaza virusuri ca arme biologice apar acum vehiculate de organele de media de stat din China si asta e foarte periculos.Cum ii va lovi pe liderii politici de pe planeta criza, cine creste, cine scade, e o mare intrebare. Am vazut lideri din Vest, in situatii grele, care au crescut, cum sunt premierul italian, premierul spaniol, chiar si Macron. Desi lucrurile nu merg perfect in nicio tara, lumea intelege si cred ca a lasat alte lucruri deoparte.La fel de bine poti si sa scazi in sondaje.E o reactie interesanta acum la Moscova, unde Putin s-a retras, de vreo saptamana si ceva, criza o gestioneaza primarul Moscovei, Sobeanin, care este toata ziua la televizor, in vreme ce Putin nu mai apare deloc la televizor de o saptamana.Referendumul acela oricum nu se stia daca e referendum, consultare online, statutul juridic era foarte fluid, o sa-l faca la un moment dat. Acum insa Putin se conserva, nu vrea sa riste sa fie asociat cu criza, nici macar cu o rezolvare glorioasa a crizei, i-a dat leapsa lui Sobeanin, iar lumea incepe sa se intreba la Moscova daca nu cumva asta va avea si consecinte politice.Depinde foarte mult care sunt resursele de rezistenta ale societatii, in ce masura societatea se leaga emotional de un lider, intelege ce face guvernarea si cata incredere are in guvernare. Va conta cum il va evalua pe liderul care scoate tara din criza.In China e greu pentru noi sa ne pronuntam, nu am idee cum va juca aceasta criza, deocamdata e triumfalism total: partidul glorios a mai castigat un razboi, iar ce crede poporul nu avem cum sa stim, din moment ce nu exista libertate de exprimare.In Rusia, in schimb, cred ca este un meci foarte interesant de urmarit, daca Putin va iesi cu procente mai mari sau mai mici din aceasta criza, pentru ca Putin e intruchiparea unui intreg regim si a unei intregi echipe.El nu e singur si nu face ce vrea el, intr-un anume fel el este si o papusa in mainile intregii sale gasti si nu poate nici sa intre, nici sa iasa din scena dupa cum vrea el. Cred ca e un fel de conducere oligarhic-mafiota, de unde nu prea iesi decat cu picioarele inainte.