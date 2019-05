Ungaria acuza Facebook ca cenzureaza un grup de presa pro-Orban

Ziare.

"Ceea ce s-a petrecut este inacceptabil", a denuntat, joi, intr-o conferinta de presa, la Budapesta, Gergely Gulyas, mana dreapta a premierului suveranist si populist Vikor Orban, relateaza AFP."Dorim ca libertatea de exprimare sa prevaleze la Facebook, si nu cenzura observata in ultimul timp", a spus el.Grupul de presa Mediaworks, care detine controlul asupra unui numar de aproximativ 90 de titluri regionale si nationale in intreaga tara, a anuntat miercuri ca toate conturile sale publicitare la Facebook au fost inchise de catre gigantul american."Demersul nostru oficial in vederea cunoasterii motivului acestei blocari a ramas fara raspuns", a anuntat Mediaworks intr-un comunicat, apreciind ca "este clar ca decizia grupului american a fost motivata de ratiuni politice si ideologice".Mediaworks se afla in sfera de interes a oligarhului Lorinc Meszaros, un apropiat al lui Viktor Orban, al carui grup de presa ii apara politica.O depreciere a pluralitatii presei in Ungaria, de la revenirea lui Viktor Orban la putere, in 2010, este evocata cu regularitate de catre ONG-uri si Parlamentul European (PE).Aceasta evolutie a fost simbolizata in 2016 prin inchiderea de catre Mediaworks a principalului cotidian de opozitie, Nepszabadsag.Ungaria a cazut pe locul 87 in clasamentul libertatii presei intocmit de catre Reporters sans frontieres, penultimul in Uniunea Europeana (UE), inaintea Bulgariei.Acuzatiile Guvernului ungar reprezinta un ecou al celor ale Casei Albe, care i-a indemnat miercuri pe utilizatorii de Internet sa prezinte orice "cenzura" la care ar fi supusi de Facebook, YouTube sau Twitter.Retele de socializare ca Facebook - acuzate cu regularitate de faptul ca sunt folosite ca vectori de stiri false si ca instrumente in scopul manipularii politice - incearca de mai multe luni sa filtreze anumite continuturi.Mai multe dintre aceste grupuri, inclusiv Facebook, au semnat miercuri un "Apel al Christchurch", in care se angajeaza sa lupte impotriva "continuturilor online teroriste sau extremiste violente".Presedintele american Donald Trump denunta frecvent, la randul sau, o "complicitate" a gigantilor tehnologiei cu stanga