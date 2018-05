Viktor Orban a depus juramantul in al treilea mandat consecutiv de premier al Ungariei

Ziare.

com

"Cred ca atunci cand ne stabilim obiective ambitioase... suntem pe aceeasi lungime de unda cu poporul", a declarat el in fata deputatilor nou alesi, in Parlament, la Budapesta."Asta incurajeaza si autorizeaza proiecte nu doar pe patru ani, ci cu termene de zece sau 12 ani", a adaugat el.Premierul conservator, aflat la putere din 2010, a obtinut pe 8 aprilie al treilea mandat consecutiv, dupa ce partidul sau, Fidesz, a obtinut aproape jumatate din sufragiile exprimate.Guvernul acestui lider in varsta de 54 de ani este acuzat cu regularitate de faptul ca pune calus presei, de supunerea serviciului public unui control editorial strans si de favorizarea achizitionarii presei independente de catre oameni de afacere aliatiputerii.Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au apreciat - intr-un raport publicat saptamana aceasta - ca votul s-a desfasurat in conditii satisfacatoare, dar capacitatea alegatorilor de a vota in cunostinta de cauza a fost afectata de o atmosfera de "retorica xenofoba" si de "partinirea presei".Mai multe partide de opozitie nu au asistat la depunerea juramantului, in semn de protest.La finalul acestei ceremonii, Orban a declarat - intr-un discurs-fluviu - ca alegerile legislative din aprilie incununeaza schimbari impulsionate de instalarea sa la putere in 2010."Asta demonstreaza ca oamenii cred, de asemenea, ca am avut opt ani benefici", a dat el asigurari.Viktor Orban a anuntat totodata ca vrea ca Ungaria sa fie una dintre cele cinci cele mai bune destinatii din UE in care sa se traiasca si sa se munceasa pana in 2030.