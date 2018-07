Viktor Orban a vorbit la Tusnad despre maretia Ungariei, Centenar si viata maghiarilor din Romania

Ziare.

"Acum o suta de ani, Romania a intrat in epoca moderna. (...) Intelegem ca, din punctul lor de vedere, este un moment festiv, dar sa inteleaga si ei ca pentru noi nu e un moment festiv", a afirmat, potrivit traducerii oficiale asigurate de organizatori, Viktor Orban, adaugand ca "de o suta de ani Romania moderna nu stie ce sa faca cu cei peste un milion de maghiari care traiesc aici".El a mai spus, printre altele, ca Ungaria si-a propus ca pana in 2030 sa devina una dintre cele "cinci cele mai bune tari din Uniunea Europeana , unde merita sa traiesti si sa muncesti", dar si sa contribuie la "ridicarea Europei Centrale", alaturi de tarile invecinate."Avem resurse, avem curaj si am aratat vecinilor nostri ca aceia care colaboreaza cu ungurii fac bine. Avem o oferta pentru vecinii nostri, care se concentreaza in ideea sa legam intre noi tarile noastre cu autostrazi, cu cai ferate si (...) retele energetice, (...) sa armonizam dezvoltarea armatelor noastre si sa dezvoltam impreuna economia si investitiile in Bazinul Carpatic.Deci, avem o oferta - sa construim impreuna Bazinul Carpatic, pe baza respectului reciproc", a transmis Viktor Orban, la cea de-a 29-a editie a Universitatii de Vara "Tusvanyos", organizata de Fundatia Pro Minoritate din Ungaria si Consiliul Tineretului Maghiar din Romania.