Viktor Orban, Angela Merkel si ruptura de dig

Dincolo de consensul democratic?

"Un sanatos sentiment national" - Conceptia lui Orban fata de statul de drept

Ce zici de populistii de dreapta? Aceasta a devenit intrebarea-cheie in ultimii ani in Europa. Din motive evidente: in aproape toate tarile estice ale UE, populistii sau extremistii de dreapta fac parte din guvern sau, precum in Ungaria sau Polonia, reprezinta chiar puterea politica dominanta.In Austria si Italia au facut parte din coalitiile de la guvernare, iar in multe alte tari vestice ale UE, acestia le sufla in ceafa partidelor de centru.In Germania, intrebarea daca democratii ar putea si ar trebui sa colaboreze cu extremistii de dreapta, fie chiar si intr-o chestiune punctuala, a dus la cel mai puternic cutremur politic din ultimii ani. Ruptura de dig, distrugerea unui tabu, a zidului de protectie - cam asa suna titlurile din mass media.Motivul a fost sprijinirea tactica a partidului AfD, in mare parte extremist de dreapta, in landul est-german Turingia, la alegerile regionale - un precedent, intr-un context inca neclarificat pe deplin.Pana acum, in Germania exista un consens solid, pe baza caruia nicio colaborare cu "Alternativa pentru Germania" (AfD) nu a fost tolerata. De aceea, precedentul de la Erfurt i-a catapultat mai ales pe crestin-democratii germani intr-o criza profunda. Sefa CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, si-a anuntat demisia de la sefia partidului, retragandu-si totodata candidatura pentru functia de cancelar.In toiul cutremurului politic, luni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a efectuat o vizita cancelarului Angela Merkel la Berlin . Programarea acestei vizite a fost pe cat de intamplatoare, pe atat de memorabila: in timp ce Annegret Kramp-Karrenbauer isi anunta retragerea, pentru ca a scapat de sub control o organizatie regionala a partidului, care coopera cu dreapta extrema, Angela Merkel intampina un om politic cu viziuni si mai de dreapta decat pozitiile AfD.Un om care, in Germania, mai mult ca sigur ar fi fost cercetat pentru incitare la ura rasiala si supravegheat de serviciile secrete interne.Suna drastic si poate exagerat. Viktor Orban se prezinta ca fiind democrat si se auto-plaseaza in spectrul politic conservator crestin-democrat. Orban nu a incalcat inca vizibil Constitutia.La reformarea Ungariei are grija sa ramana, formal, in legalitate. Dar cu cat il observam mai atent pe Orban, cu atat rezulta, per ansamblu, imaginea unui politician care incalca in mod repetat si tot mai des consensul democratic.Exprima demult pozitii populist-etniciste, de exemplu, atunci cand subliniaza importanta natiunii tuturor maghiarilor, ale carei valori sunt "sangele si patria" (citat dintr-un discurs al lui Orban din 2012), crestinismul, familia si "libertatea ungara" - orice ar insemna aceasta din urma.Raspandeste xenofobia atunci cand evoca in repetate randuri imaginea inamicului, a migrantului tanar, masculin si musulman si pe cea a "valului organizat de migranti", care ar distruge cultura crestina europeana.Orban preia discursul extremismului de dreapta - vorbeste despre "forte oculte in politica mondiala" si "schimburi de populatie" in Europa. Atunci cand critica excrescentele capitalismului financiar modern sau cand duce campanii impotriva miliardarului american George Soros, foloseste mereu stereortipuri antisemite.La fel, Orban recurge, in mod repetat, la resentimente antitiganiste, de pilda, atunci cand spune, la conferinte pe tema comunitatii rrome, ca in Ungaria ar trebui sa munceasca toata lumea, pentru ca nu se poate trai din ajutoare sociale si criminalitate.Orban l-a numit pe Miklos Horty, guvernatorul Ungariei din perioada interbelica si aliat al Germaniei naziste, responsabil pentru deportarea si uciderea a sute de mii evrei maghiari, un "stralucit om de stat".Orban s-a exprimat de mai multe ori pentru reintroducerea pedepsei capitale si a justificat in 2017 un caz incredibil de "justitie privata" petrecut in satul unguresc Ocseny. In acel an, un antreprenor local voia sa ofere cateva zile de vacanta in sat unei familii de refugiati, dupa care cauciucurile masinii sale fusesera taiate - situatie la care Orban nu a gasit "nimic reprobabil."Mai nou, premierul ungar se exprima explicit si impotriva principiilor indiscutabile ale statului de drept - cere sa nu se puna in aplicare hotararile judecatoresti definitive, atunci cand acestea contravin unui "sanatos sentiment national".In acest caz, este vorba despre despagubiri pentru detinuti , din cauza conditiilor degradante din inchisori si despagubiri pentru copii rromi din cauza segregarii scolare.Pe aceasta tema, guvernul ungar doreste sa organizeze un asa-numit "chestionar national" in cateva saptamani, inaintea caruia are loc de regula o campanie de propaganda din partea Guvernului.Angela Merkel ar trebui sa cunoasca, in linii mari, atitudinile lui Orban. Cancelarul si premierul Ungariei au o relatie deosebit de dificila si distanta. Cu toate acestea, partidele lor sunt - inca - unite in Partidul Popular European (PPE). Fidesz nu a fost exclus din PPE, ci ramane, pentru moment, membru suspendat.Merkel inca sta de vorba cu Orban si din considerentul de a nu-l impinge pe premierul Ungariei spre alta alianta politica.Un lucru trebuie, insa, sa-i fie clar cancelarului: in ciuda catorva reviziuiri tactice, Viktor Orban nu va renunta sa incite, sa raspandeasca ura si sa otraveasca atmosfera in randul societatii din Ungaria si din regiune.Din moment ce el, cum s-a intamplat recent, pune sub semnul intrebarii unul dintre cele mai sfinte principii ale statului de drept, si anume valabilitatea unor hotarari judecatoresti definitive, acest lucru inseamna ca e gata sa puna sub semnul intrebarii toate valorile democratice.Atunci este vorba despre incalcarea Constitutiei, ceea ce deschide toate usile unei puteri depline si discretionare a statului. De aici rezulta ca nu poate exista un drum politic comun cu acest om si cu acest partid in PPE si nici in alte constelatii. Orice altceva ar insemna mult invocata ruptura de dig.