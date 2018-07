Viktor Orban ar putea accepta un acord cu Angela Merkel in privinta migratiei

Ziare.

Intr-un interviu acordat ziarului, Orban a mentionat ca ar fi nevoie mai intai de alte doua intelegeri. "Ordinea nu poate fi decat: negocieri intre Germania si Austria , apoi negocieri intre Austria si Ungaria . Si doar la sfarsit, daca intr-adevar exista claritate privind pozitia Germaniei, negocieri intre Ungaria si Germania", a spus premierul.Reuters reaminteste ca, la fel ca si prim-ministrul Ungariei, cancelarul austriac Sebastian Kurz este adeptul unei linii dure impotriva migratiei. Orban a anuntat ca va discuta in curand cu "vecinii nostri directi, prieteni" si a insistat asupra necesitatii unei protectii sporite a frontierelor externe ale Uniunii Europene.Liderul de la Budapesta s-a pronuntat si in favoarea crearii unor centre de tranzit pentru migratie, in afara UE Ideea unor astfel de centre, dar la frontiera dintre Germania si Austria, a fost acceptata deja de partidele de centru-dreapta din Germania - Uniunea Crestin Democrata (CDU) condusa de Angela Merkel si formatiunea bavareza aliata, Uniunea Crestin Sociala (CSU) . Cele doua partide au stins astfel, marti, conflictul initiat luna trecuta de ministrul de interne Horst Seehofer, reprezentant al CSU. Acesta dorea sa respinga la frontiera germana imigrantii deja inregistrati in alte tari europene, propunere respinsa de cancelar.Pentru a fi pusa in practica, intelegerea intre CDU si CSU necesita insa si acordul celei de-a treia formatiuni din coalitia guvernamentala de la Berlin, Partidul Social-Democrat (SPD), arata agentia DPA. Marti seara, dupa discutii in coalitie, reprezentantii social-democratilor nu ajunsesera la o concluzie clara, asa cum spera Angela Merkel. Liderii celor trei partide urmeaza sa se intalneasca pentru noi negocieri joi seara.