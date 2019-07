Viktor Orban, criticat dur de Opozitia din Ungaria dupa discursul de la Baile Tusnad

Ziare.

com

Europarlamentarul socialist Istvan Ujhelyi l-a acuzat pe premierul ungar ca a creat "un stat mafiot cleptocratic", adaugand ca retorica lui Orban nu poate masca faptul ca familia si apropiatii sai "au acumulat averi fara precedent"."Orban a declarat razboi Europei care adera la valorile sociale (...) in acelasi timp in care neglijeaza in totalitate problemele de zi cu zi ale maghiarilor care muncesc", a completat Ujhelyi.Ferenc Gyurcsany, liderul Coalitiei Democratice (DK), a transmis ca lupta de un deceniu a lui Orban "nu este despre nimic altceva decat despre subjugarea ungurilor in fata puterii lui dictatoriale si crearea unui sentiment de amenintare constanta".Peter Jakab, un lider al partidului nationalist Jobbik, a declarat ca "a devenit literalmente un macelar al natiunii, neinteresat de nimic altceva decat de goana sa nebuneasca pentru putere". Orban este pregatit sa sacrifice Ungaria pentru a-si atinge acest obiectiv, a afirmat Jakab, acuzandu-l pe premier ca a izolat maghiarii de restul de Europei.Ungaria a creat un stat democrat crestin, mentinand principiile democratice, dar respingand liberalismul, a declarat premierul Viktor Orban la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad, subliniind ca natiunea ungara este capabila sa fie independenta.Ungaria a fost reorganizata intr-un "stat democrat crestin unic". "Toate democratiile sunt prin natura liberale, iar crestin-democratia trebuie sa fie, de asemenea, liberala. Dar democratia liberala a fost viabila atat timp cat a avut un efect pozitiv asupra omenirii", prin garantarea libertatilor personale si a proprietatii private."Insa de cand a inceput sa rupa legaturile dintre oameni si realitatile vietii, de cand a inceput sa puna sub semnul intrebarii identitatea de gen, sa devalorizeze identitatea religioasa si sa considere redundanta afilierea nationala, continutul (democratiei liberale -n.red.) s-a schimbat radical. Acesta este spiritul ultimilor 20-30 de ani in Europa", a declarat Viktor Orban.