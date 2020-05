Reactia lui Viktor Orban la atacul lui Iohannis: Asa ceva nu am auzit venind din Romania nici macar in cele mai tulburi perioade antidemocratice

Ziare.

In emisiunea "Buna dimineata, Ungaria!" a postului national de radio Kossuth, Orban a fost intrebat printre altele si despre pozitia sa cu privire la declaratiile sefului statului roman, care a acuzat reprezentantii PSD ca "vor sa vanda Transilvania ungurilor". Viktor Orban a declarat ca il cunoaste pe presedintele Romaniei drept un om demn de respect, care isi sustine principiile, prin urmare Ungaria respecta Romania si pe presedintele ei. Tocmai din acest motiv, Orban a apreciat ca observa cu nedumerire cele ce se intampla, pentru ca asemenea fraze "nu am auzit venind din Romania nici macar in cele mai tulburi perioade antidemocratice", arata portalul Hirado.hu, care citeaza agentia de presa ungara MTI."Eu astept sa se clarifice situatia, sa intelegem ce s-a intamplat. (...) Bineinteles, daca vom fi nevoiti, vom ridica manusa aruncata, dar deocamdata nu recomand sa ne aplecam dupa ea", a apreciat premierul ungar, notand ca nu se stie daca e vorba de provocare, de un "accident" sau de primele miscari ale unei noi strategii nationale romanesti.Orban a facut apel la calm in asteptarea unei clarificari a situatiei si a recomandat ca Ungaria sa incerce mai degraba sa mentina relatiile de buna vecinatate, sa-i respecte pe romani, asteptand totodata aceeasi atitudine fata de maghiarii care traiesc in Romania, fata de maghiarii din Ungaria si statul ungar.