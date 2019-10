Viktor Orban la intrevederea cu Vladimir Putin: Apartenenta Ungariei la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia

Ziare.

''Ungaria este interesata ca relatiile dintre Rusia si NATO sa se imbunatateasca. Experienta istorica si politica a Ungariei arata ca atunci cand relatiile sunt proaste si exista tensiuni, Ungaria pierde'', a spus premierul Orban la o conferinta de presa comuna cu presedintele Putin, consemneaza agentiile EFE si MTI.Seful guvernul ungar a justificat cooperarea cu Rusia prin faptul ca Budapesta se afla intre trei poli de atractie, reprezentati de Berlin, Moscova si Istanbul.El a subliniat ca ''Ungaria este parte a NATO si UE si va continua sa fie, dar aceasta nu exclude ca pe anumite teme politice sa coopereze cu Rusia''.Orban a mai precizat ca a discutat cu Putin diferite teme, precum extinderea centralei nucleare de la Paks si achizitia de petrol si gaze din Rusia.La randul sau, presedintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia considera Ungaria ca fiind un partener important pentru furnizarea gazelor rusesti catre Europa. Cele doua tari doresc acum sa-si diversifice relatiile, a mai spus liderul de la Kremlin, adaugand insa ca sectorul energetic ramane principala prioritate.Putin a mentionat de asemenea ca a discutat cu Orban despre situatia comunitatilor crestine din Orientul Mijlociu si Africa de Nord. Presedintele rus a calificat persecutiile religioase drept ''inacceptabile'' si a transmis ca Rusia este gata sa coopereze in sprijinirea crestinilor din acea regiune. Protejarea comunitatilor crestine persecutate si problema migratiei au fost evocate si de Viktor Orban printre capitolele principale de cooperare cu Rusia.In ultimii noua ani Viktor Orban si Vladimir Putin s-au intalnit cel putin o data pe an, premierul ungar fiind liderul european care pastreaza cele mai bune relatii cu Moscova.Ei au cazut de acord in 2014 asupra unui proiect de construire a doua noi reactoare la centrala nucleara de la Paks cu ajutorul unui imprumut rusesc de 12,5 miliarde de euro. Insa unii observatori se tem ca acest contract va mari si mai mult dependenta energetica a Ungariei fata de Rusia.