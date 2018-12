Viktor Orban si limitele dictaturii. Legea sclaviei, un bulgare care se poate transforma in avalansa

Lupta cu imigratia arunca economia in aer

Criza fortei de munca a dus la adoptarea unei legi nepopulare pentru salariati

Solutia Viktor Orban in ce priveste controlul Justitiei

In cele mai multe relatari venite de la fata locului s-a scris ca iesirea in strada a fost provocata de initiativa legislativa a FIDESZ de a liberaliza piata muncii prin ceea ce protestatarii au intitulat "Legea sclaviei".Aceasta decizie politica e una din ultimele care au transformat Ungaria intr-o autocratie condusa de Viktor Orban, premierul care se mentine la putere de opt ani.Liderul formatiunii de dreapta FIDESZ a reusit sa anihileze Opozitia, sa preia controlul total asupra mass-media si sa pregateasca asaltul final asupra justitiei independente, folosindu-se de un discurs populist, de controlul politic asupra justitiei si de realizarea unei retele de drenare a fondurilor europene."Mai mult de 400 de site-uri, ziare, statii radio si canale de televiziune sunt controlate de sustinatorii lui Viktor Orban", se arata intr-un editorial publicat de New York Times.Viktor Orban a devenit un exemplu negativ in Uniunea Europeana si un model pentru ceilalti lideri autoritari din est care incearca sa-i copieze "succesul".Discursul sau impotriva imigratiei, accentele antisemite si campania impotriva organizatiilor neguvernamentale au fost armele prin care si-a asigurat sustinerea votantilor maghiari."Ungaria a devenit un stat autoritar in care Opozitia este lasata sa existe, dar nu are nicio posibilitate sa puna in pericol regimul sau sa-l schimbe", a declarat profesorul de stiinte politice Cas Mudde , citat de New York Times.Adoptarea "Legii sclaviei" a declansat nemultumirea populara. Acest act reprezinta incercarea regimului de a liberaliza piata muncii, care se confrunta cu o acuta criza de salariati.Ungaria, ca multe alte state din Europa de Est, a pierdut o parte din forta de munca, aceasta migrand catre economiile dezvoltate din Occident.Statele din estul Europei, inclusiv Romania, se confrunta cu un paradox - investitorii straini sunt atrasi de oportunitatile locale - taxe mici, nivelul mai scazut al salariului si populatia educata pentru munca, dar, totodata, exista o acuta criza de salariati.Ca sa satisfaca o cerere tot mai mare a companiilor pentru forta de munca, Viktor Orban a decis sa le ofere posibilitatea angajatorilor sa impuna salariatilor un volum de ore suplimentare de pana la 400 pe an, asta insemnand un surplus de 10 saptamani lucrate pe an, plata acestor ore suplimentare putand sa se realizeze esalonat, pe o perioada de trei ani.Aceasta lege a provocat nemultumirea unei parti importante a salariatilor maghiari. In plus, Viktor Orban, din cauza politicii sale radical anti-imigratie, nu are nicio alta solutie pentru a rezolva profunda criza a fortei de munca din Ungaria.Discursul si legislatia anti-imigratie, fundamentul pe care s-a construit puterea lui Orban, nu-i ofera acestuia posibilitatea de a accepta lucratori din Asia, din Ucraina, Moldova sau Rusia fara a-si arunca in aer propria politica si electoratul nationalist care-l sustine la putere."Poporul ungar are dreptul de a cere guvernului sau sa foloseasca toate mijloacele necesare pentru a combate imigratia ilegala si activitatile care o sprijina", a declarat Sandor Pinter , ministrul de Interne, in fata parlamentarilor, in iunie 2018, cand legea intitulata "Stop Soros" a fost adoptata.De exemplu, Romania , pentru a rezolva aceasta criza, in ultimii trei ani a importat peste 50.000 de lucratori platiti cu salariul minim, adusi din Vietnam, China si Turcia.Acesta e un proces aflat la inceput, tot mai multi angajatori apeleaza la agentiile de recrutare de muncitori straini, domeniile in care cererea e foarte mare fiind constructiile si turismul."Legea scalviei" este efectul politicii nationaliste care, in final, a ajuns sa puna in pericol dezvoltarea economiei maghiare.Foarte multi s-au intrebat de ce FIDESZ a sustinut aceasta lege nepopulara care favorizeaza investitorii si pune presiune pe salariatii maghiari. Raspunsul este ca Viktor Orban nu a avut o alta solutie.Premierul maghiar a pregatit si o "reforma" a sistemului de justitie, care sa-i confere puteri absolute.FIDESZ a promovat in parlament un proiect de lege care instituie un sistem de curti speciale de judecata dedicate "cauzelor administrative" care se vor ocupa de dosare electorale, cazuri de coruptie, proteste, organizatii neguvernamentale. Bineinteles, in aceste curti, judecatorii vor fi numiti de executivul controlat de Viktor Orban."Orban a petrecut aproape opt ani subminand independenta instantelor si a altor institutii din Ungaria. El a numit un vechi prieten in pozitia de lider al sistemului judiciar, a umplut Curtea Constitutionala cu sustinatori de-ai sai, a modificat procesul electoral pentru a-si favoriza partidul, a adus majoritatea presei maghiare sub controlul celor mai apropiati aliati si a numit prieteni si colegi de partid conducatori ai institutiilor de supraveghere a statului, inclusiv la serviciul de urmarire penala", descrie cotidianul New York Times situatia din Ungaria, una extrem de asemanatoare cu cea din Romania lui Liviu Dragnea.Opozitia din Parlamentul Ungariei este fragmentata, dar a reusit in aceasta saptamana printr-o actiune de "tip USR" sa blocheze accesul reprezentantilor FIDESZ la tribuna legislativului, blocand astfel punerea pe ordinea de zi a legii curtilor admnistrative. Asta nu inseamna ca nu va fi adoptata, avand in vedere ca Viktor Orban controleaza peste 60% din voturile din parlament.Nu e deloc clar daca protestele din strada vor schimba agenda liderului FIDESZ, dar este cert ca acesta a ajuns intr-un punct mort in care pune in pericol stabilitatea economica si politica a Ungariei.Viktor Orban este contestat de multi lideri din statele occidentale, iar apartenenta sa la grupul popularilor europeni va fi o zona de atac in campania electorala pentru alegerea viitorului parlament european.Premierul maghiar este si un apropiat al lui Vladimir Putin, iar refuzul de a extrada in SUA doi traficanti de arme rusi a tensionat legatura dintre Budapesta si Washington.La asta se adauga si problema Universitatii Central Europene , o institutie de invatamant finantata de miliardarul american de origine maghiara George Soros, inamicul declarat al lui Viktor Orban. Universitatea a fost obligata sa-si mute sediul de la Budapesta la Viena.Toate evenimentele si manifestarile din ultima perioada arata ca Ungaria trece printr-o perioada tulbure, iar modelul de autocratie brevetat de Viktor Orban incepe sa se fisureze.