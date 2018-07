Viktor Orban vine la Baile Tusnad, sa vorbeasca despre problemele Europei

Ziare.

Reprezentantii organizatorilor Universitatii de Vara de la Baile Tusnad au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca in cadrul manifestarii vor fi abordate teme care prezinta interes pentru maghiarii din Transilvania."Incercam si in acest an sa abordam la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad (Balvanyos) temele de actualitate ale vietii politice si publice care prezinta interes pentru maghiarii din Transilvania. Vor avea loc mai multe dezbateri care trateaza viitorul Europei, inclusiv cel al Europei Centrale si de Est, dar vor fi popularizate si probleme de politica nationala, chestiuni economice si tematici legate de soarta Bazinului Carpatic.Sambata, va vorbi despre aceste teme si premierul Ungariei, Orban Viktor, care va sustine o conferinta comuna cu si europarlamentarul Tokes Laszlo, presedintele CNMT, al carei moderator va fi Nemeth Zsolt, presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului Ungariei. Vor mai participa la Baile Tusnad, printre altii, si vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, ministri ai Guvernului de la Budapesta, lideri ai PPMT si PCM , dar si parlamentari si primari ai UDMR , universitari si episcopi maghiari", au spus sursele citate.Potrivit acestora, au fost transmise invitatii si unor demnitari romani care, insa, au declinat participarea la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad."Cu toate acestea, vor fi si invitati romani la universitatea de vara, alaturi de diversi politicieni, analisti si jurnalisti europeni, care au confirmat participarea lor, cum ar fi Radu Carp, Mihai Razvan Ungureanu , Ioan Stanomir", a precizat organizatorii.Pe langa dezbateri si conferinte, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad vor fi organizate si concerte sustine de artisti si trupe precum Ruzsa Magdi si Deak Bill Gyula impreuna cu Hobo, Maszkura es a Tucsokraj, Honeybeast, Tankcsapda, Naza, Vad Fruttik, Transylvanium, Ocho Macho si Bagossy Brothers Company.Cea de-a 29 editie a Universitatii de Vara si a Taberei Studentesti de la Baile Tusnad (Balvanyos) se va desfasura intre 24 si 29 iulie, evenimentul fiind organizat de Fundatia Pro Minoritate din Ungaria , Consiliul Tineretului Maghiar din Romania si CNMT.