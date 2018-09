Viktor Orban: Vom initia actiuni legale impotriva deciziei Parlamentului European. UE vrea sa ne trimita mercenari in tara!

Ziare.

Budapesta sustine ca votul din plenul Parlamentului European, privind declansarea procedurilor in vederea activarii Articolului 7 din Tratatul UE impotriva Ungariei , nu este valid, pentru ca nu ia in considerare abtinerile.Avocatii Parlamentului sustin insa ca exista precedent legal in acest sens, astfel Parlamentul nu este obligat sa tina cont de abtineri pentru a ajunge la o majoritate, scrie Politico.Iata cum au votat europarlamentarii romani in cazul activarii Articolului 7 pentru Ungaria Orban a reafirmat obiectiile guvernului sau fata de proces, declarand pentru postul national de radio din Ungaria ca se asteapta "la o dezbatere legala serioasa" in aceasta privinta.Ambasadorul Ungariei la UE, Oliver Varhelyi, a precizat intr-o scrisoare trimisa presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, ca Ungaria va contesta validitatea rezultatului la Curtea Europeana de Justitie, daca va fi nevoie.Orban a pus la indoiala vineri motivatiile Parlamentului European pentru investigarea Ungariei."In Parlamentul European de astazi exista o majoritate clara pro-migratie", a declarat Orban, adaugand ca parlamentarii europeni incearca sa schimbe compozitia populatiei europene."Avem nevoie de un nou Parlament European si de un alt viitor", a precizat el, acuzand apoi UE ca finanteaza ONG-uri.Prim-ministrul ungar a atacat-o apoi si pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, care a cerut UE sa isi intareasca agentia de protectie a granitelor, Frontex."Planul este ca, daca Ungaria nu poate fi fortata sa primeasca migranti, atunci trebuie sa i se ia dreptul de a-si proteja granitele", a sustinut Orban, pentru ca apoi sa acuze blocul european ca doreste "sa trimita mercenari" in tara sa pentru "a lua" puterea "fiilor Ungariei" de a-si proteja granitele."Sa nu avem iluzii, ei vor lasa migrantii inauntru", a avertizat Orban.