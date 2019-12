Viktor Orban vrea intarirea controlului asupra teatrelor. Actorii protesteaza si spun ca libertatea artistica le este amenintata

Ziare.

Partidul de guvernamant Fidesz, al premierului nationalist Viktor Orban, vrea ca proiectul de lege sa fie adoptat in aceasta saptamana, prin procedura accelerata.O petitie publica prin care li se cere parlamentarilor sa respinga proiectul de lege a adunat peste 47.700 de semnaturi pana luni dupa-amiaza. Actorii au citit cu voce tare petitia in mai multe teatre in weekend.Intr-un video distribuit pe Facebook, importanti actori si directori de teatru din Ungaria atrag atentia ca acest plan aminteste de perioada comunista, cand statul controla majoritatea aspectelor societatii.Mii de artisti, simpli cetateni si primarul liberal al Budapestei erau asteptati luni seara la un protest in capitala Ungariei impotriva proiectului de lege, despre care spun ca ar putea submina independenta teatrului.Conform textului proiectului de lege, publicat pe site-ul parlamentului si pe care guvernul l-a mai relaxat fata de versiunea initiala aparuta vineri in spatiul public, va fi creat un nou Consiliu National al Culturii care va fi responsabil de o "directie strategica unificata a diferitelor segmente ale culturii".Documentul sustine ca organizatiile culturale ar trebui "sa apere activ interesele de prosperitate si dezvoltare ale natiunii".Ministrul ungar pentru resurse umane, care supervizeaza cultura, ar avea un cuvant de spus in numirea directorilor de teatru la institutiile finantate in comun de stat si de municipalitati.Ministrul si oficialii locali vor trebui sa semneze un acord pentru definirea operatiunii comune a teatrului, inclusiv cum sa fie numit directorul acestuia, dar aceasta intelegere "trebuie sa garanteze libertatea artistica a teatrului", se arata in proiectul de lege.De cand Viktor Orban a venit la putere in 2010, comenteaza Reuters, partidul sau de dreapta Fidesz a modificat Constitutia Ungariei, a preluat controlul asupra media de stat, iar oameni de afaceri apropiati de premier si de partid si-au construit imperii.Dupa ce a castigat alegerile din 2018, a treia sa victorie consecutiva, Orban a spus ca a obtinut un "mandat pentru a construi o noua era".Un purtator de cuvant al guvernului a declarat vineri pentru Reuters ca un recent caz de hartuire sexuala la un teatru din Budapesta a facut aceste schimbari necesare, in contextul in care guvernul nu are in prezent nicio putere de a-l demite pe directorul institutiei vizate.