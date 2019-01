Viktor Orban vrea o confruntare cu Macron

Ziare.

com

"Nu poate fi negat ca Emmanuel Macron este o figura importanta, mai mult, este liderul fortelor pro-imigratie", a declarat Orban intr-o conferinta de presa joi, relateaza Reuters."Nu este ceva personal, dar tine de viitorul tarilor noastre. Daca se materializeaza ce isi doreste el cu privire la migratie, acest lucru ar fi rau pentru Ungaria, drept urmare trebuie sa ma lupt cu el", a adaugat Orban.Orban a precizat ca nu vede "vreun compromis posibil" cu Germania privind migratia, in ciuda a ceea ce a descris ca fiind "o presiune constanta" din partea Berlinului asupra Ungariei pentru a primi imigranti."Politicile Germaniei nu respecta decizia ungurilor de a nu deveni o natiune a imigratiei. Simt acest lucru mai ales in presa germana, uneori intr-un mod scarbos, ca pun presiune pe noi sa le urmam calea si noi nu ne dorim acest lucru", a precizat el.Orban, care a pus accent pe politicile sale antiimigratie de cand a preluat puterea, l-a mai criticat si in trecut pe presedintele francez.La o conferinta de presa comuna cu ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, in august, premierul ungar l-a portretizat pe Macron ca fiind principalul sustinator al politicii usilor deschise pentru migratia ilegala.