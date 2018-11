Viktor Orban considera ca Juncker si migrantii sunt de vina pentru Brexit

Ziare.

''Una dintre cele mai mari greseli a fost ca UE a numit un presedinte al Comisiei pe care (populatia) britanica l-a respins'', a sustinut Orban, care a participat la summitul extraordinar de la Bruxelles la care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra.''A doua greseala a fost ca uniunea le-a permis migrantilor sa intre, dar nu a reusit sa-i convina pe britanici sa ramana. Ar fi trebuit sa se intample invers'', a apreciat Orban, in declaratii facute catre media de stat ungare, potrivit dpa.Relatiile dintre guvernul populist de dreapta din Ungaria, sub conducerea lui Viktor Orban, si UE au fost tensionate inca de cand blocul comunitar s-a confruntat cu un val de refugiati in 2015.Relatiile s-au deteriorat si mai mult dupa ce Parlamentul European a votat in septembrie in favoarea declansarii procesului de sanctiuni impotriva Ungariei pe tema statului de drept.