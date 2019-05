Viktor Orban a discutat cu Donald Trump despre gazele romanesti din Marea Neagra

Ziare.

com

O alta tema a discutiei intre Viktor Orban si Trump, care a avut loc luni la Casa Alba, a fost cea privind achizitionarea de partea ungara de rachete antiaeriene, a declarat premierul intr-un interviu acordat vineri postului Kossuth Radio, relateaza agentia de stiri MTI.Compania americana ExxonMobil analizeaza posibilitatea unei investitii in operatiuni de extractie de gaze in zona romaneasca a Marii Negre, ce ar oferi o alternativa la gazul rusesc, lucru ce ar putea ajuta Ungaria la diversificarea surselor de energie.Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat recent ca firma americana ar trebui sa ia in curand o decizie in legatura cu acest proiect, in conditiile in care Ungaria ar trebui sa semneze in toamna un nou acord pe termen lung privind importul de gaze naturale din Rusia.