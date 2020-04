Ardealul si coronavirusul: Ce treaba are Viktor Orban cu lupta "nationala" contra pandemiei

Ziare.

Astfel, caracteristicilor negative ale PSD-ului, pe care Iohannis le-a declinat in campania pentru actualul mandat - coruptie, impostura, mediocritate - li se adauga tocmai unul dintre denunturile preferate de la Iliescu la Ponta si apoi Dragnea, pana la Ciolacu, la adresa celorlalti: anti-nationalismul, lipsa de patriotism si, tusa ultima, tradarea de tara.Social-democratii lui Ciolacu, a anuntat presedintele Romaniei intr-un mesaj transant, au batut palma cu UDMR si, in cardasie, au decis sa vanda Ardealul ungururilor . Mai schematic si mai caricatural decat atat nici ca s-ar fi putut. Nici mai populist si, in context, mai riscant nu electoral, ci societal.Strategia aceasta a diabolizarii pe teren nationalist poate avea consecinte atat la nivel social, cat si diplomatic.Klaus Iohannis a utilizat termeni din registrul eminamente emotional, a apasat pedala Ardealului si i-a desemnat pe unguri drept profitorii ultimi ai unui act de tradare a natiunii.Are presedintele Romaniei informatii legitime care arata ca adoptarea tacita a unui proiect de lege de o camera care nu este for decizional a fost jucata la Budapesta? Ca premierul altui stat a complotat cu un partid politic roman, pentru ca, profitand de criza umanitara cauzata de pandemie, sa atenteze la integritatea teritoriala a Romaniei? Daca da, atunci va trebui sa vedem consecintele diplomatice si sanctiunile externe - va fi chemat ambasadorul Ungariei la Bucuresti la MAE, sa dea explicatii?Daca insa lucrurile sunt doar o strategie de a securiza capitalul politic obtinut in ultimele luni, cand PNL continua sa se plaseze bine electoral, dar cu siguranta analistii din partid inteleg foarte bine ca una e scorul obtinut din masuri de urgenta si securitate si cu totul altul e cel care va da seama de consecinte economice si sociale, atunci presedintele a iesit chiar din rolul de jucator legitim cand e vorba despre administrarea tarii.Naratiunea pe care a pus-o in joc Klaus Iohannis este aceea clasic maniheista - el si Guvernul liberal reprezinta binele - noi ne luptam cu coronavirusul - in vreme ce PSD reprezinta forta raului - dupa ce au vrut sa impiedice lupta contra pandemiei, social-democratii au incercat sa tradeze si sa vanda tara. De aceea termenul folosit a fost Ardealul, pentru ca in mentalul colectiv asocierea este cu idealul national si Romania mare.Sunt doua paliere aici, care dau seama mai degraba de populism, cu consecinte parsive in social:* Specularea fricii de boala si moarte. A obtine insa capital politic din frica e extrem de volatil, pentru ca in acest caz frica are un obiect bine definit - SARS-CoV-2 -, iar cand obiectul aceasta va disparea, locul ii va fi luat de un altul, care poate avea efect de bumerang - saracia/ criza economica.* Terenul nationalist gregar, in care ungurii - nu secuii - vor sa rupa Ardealul (nu Tinutul Secuiesc) de Romania-mama.In felul acesta, ingrosand tusele, la nivelul precar al mentalului colectiv, lupta contra SARS-CoV-2, pe care o dau presedintele si Guvernul, devine una pentru apararea si prezervarea fibrei nationale.Tema nu este una banala, dar tocmai confiscarea ei in registrul populist o duce in derizoriu si ii da si lui Viktor Orban teren de manevra la Budapesta, de care va profita fara doar si poate, pentru ca si el isi joaca securitatea politica, punand la bataie clisee nationaliste, resentimente trianonice si practici nedemocratice.