De ce nu a ridicat Viktor Orban manusa lui Klaus Iohannis si ce urmareste premierul de la Budapesta

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat Ziare.com la finalul anului trecut, istoricul francez de origine maghiara Catherine Horel a intuit parte din strategia pe care Viktor Orban o va desfasura in 2020, la comemorarea secolului scurs de la ceea ce va ramane trauma nationala a Budapestei, Tratatul de pace de la Trianon."Va spun cu sinceritate ca mi-e teama de ce mai au de gand sa mai inventeze pentru atunci. Au avut loc deja o multime de puneri in scena de factura foarte dubioasa, tot felul de filme care falsifica istoria", spune Horel, intr-o perioada cand Viktor Orban cu o mana sfida Uniunea Europeana si isi lua peste picior colegii din Partidul Popularilor Europeni, iar cu alta pierdea alegerile de la Budapesta si intelegea ca narativul aparatorului valorilor crestine in fata imigrantilor barbari, dar si votul util, dat lui in virtutea unui nivel de trai satisfacator, nu mai sunt suficiente.Pandemia i-a venit manusa, fara ajustari prea mari, pentru ca specularea fricii si ciuntirea normelor democratice, in numele garantarii securitatii, sunt ceea ce liderii autoritari - iliberali, dupa formula care l-a consacrat pe premierul de la Budapesta - stiu sa foloseasca bine.Iar criticile care au venit dinspre Uniunea Europeana, denuntarea derapajelor democratice, camuflate intr-o stare de urgenta fara termen limita si in care puterea Guvernului crestea exponential, au fost si ele reinterpretate si transformate in trambulina de legitimare.Cam asa le-a raspuns Orban popularilor europeni, intr-o scrisoare adresata secretarului general al PPE, Antonio Lopez Isturiz, a carui tara, Spania, trece printr-una dintre cele mai severe criza umanitare.In aceeasi logica e si replica data presedintiei de la Bucuresti, aparent pe un ton impaciuitor si mai ales rational: "Bineinteles, daca vom fi nevoiti, vom ridica manusa aruncata, dar deocamdata nu recomand sa ne aplecam dupa ea".Si a adaugat ca il cunoaste personal pe Klaus Iohannis, iar un asemenea derapaj nu a mai fost auzit dinspre Bucursti, din zilele cu practici anti-democratice.O strategie in oglinda cu aceea jucata fata de PPE si Uniunea Europeana.Desi el este autorul unor derapaje si al unor practici daca nu anti-democratice, la limita normelor democratiei, daca ne uitam macar la felul in care au fost politicile Budapestei fata de ONG-uri si institutiile media - Viktor Orban intoarce mereu aceste atribute si le plaseaza asupra celuilalt, dupa care ii bate obrazul.Asa "se face ca" in vreme ce el isi pune toate resursele pentru ca oamenii sa nu se imbolnaveasca si sa nu moara in proportiile unei drame similare cu aceea din democratiile liberale ale Vestului, ceilalti ii cauta pricina, pentru a se pune bine politic, in interiorul Uniunii.In vreme ce el ii ajuta dezinteresat pe maghiarii din Transilvania, presedintele Romaniei cauta prilej de sfada si transmite mesaje alarmiste, pentru a-si compromite astfel concurenta politica interna.Cum explica istoricul Catherine Horel strategia liderului de la Budapesta:"Iar cand Orban spune: "nu vedeti cum ceilalti din jurul meu fac la fel ca mine", asta nu poate decat sa-i amplifice delirul megaloman, deoarece el i-a inspirat pe ceilalti. El se simte confortabil cu politica sa, de ce si-ar mai face probleme cand si celelalte tari au tendinte de tip populist?".Direct sau indirect, cu voie sau speculand oportun un prilej, Viktor Orban provoaca aruncarea unei manusi, pentru a le demonstra apoi concetatenilor - pentru ca miza lui e sa isi duca mai departe regimul de putere de acasa, nu sa fie laudat de Merkel si Iohannis, fapt care mai degraba i-ar deservi - ca el e cu totul altfel, un lider rational si mai ales invinovatit si aratat cu degetul de toti ceilalti politicieni ai Europei, tocmai pentru ca nu face alte jocuri de scena, in afara grijii pentru natiunea ungara.Plasandu-se in postura de victima superioara criticilor ei, Orban foloseste pentru sine aceeasi poveste pe care o spune despre maghiarii din Transilvania si cu acelasi scop: intarirea regimului autoritar din tara.Iar mesajul lui Klaus Iohannis, temperat luni, cand a reluat tema , dar fara a mai implica Budapesta, ci doar tradarea pesedista, i-a folosit si lui Viktor Orban, in politica lui interna.