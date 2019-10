Majoritatea PSD i-a mai respins un ministru lui Orban: Violeta Alexandru s-a confruntat cu Olguta Vasilescu

LIVE

S-au inregistrat 22 de voturi pentru si 29 impotriva.Audierea a inceput la ora 14:00 si a durat mai mult de doua ore si jumatate."Am un mandat scurt, am acest antrenament. E important sa promiti strict ceea ce poti sa faci. Imi asum obiective ferme, clare, ma angajez sa am rezultate. Sunt un om care livreaza rezultate. Voi deschide cateva proiecte si activitati, multe dintre ele restante, pe care sa le continue guvernul care va veni dupa urmatoarele alegeri", a declarat Violeta Alexandru, in timpul audierilor.Violeta Alexandru a dat asigurari ca Guvernul Orban nu va taia pensiile si salariile."Vom elimina supraimpozitarea contractelor part-time. Voi lucra cu Parlamentull si cu partenerii sociali pentru a gasi o formula justa pentru a se stabili cuantumul salariului mediu.Am in vedere pensii corecte, care sa se bazeze pe principiul contributivitatii. Nu vom taia pensii si salarii. Sunt un om responsabil si nu fac afirmatii pentru a avea un castig politic. Oamenii trebuie sa stie ca ne angajam sa nu taiem pensii si salarii", a declarat ministrul propus al Muncii.Pe de alta parte, Violeta Alexandru isi doreste majorarea constributiei la Pilonul II de pensii."Statul nu are o evidenta a celor care lucreaza in mediul privat. Trebuie sa luam masuri pentru a cuprinde aceste persoane intr-o evidenta nationala, pentru a putea vedea tot parcursul profesional al unei persoane. Nu imi asum ca voi si termina acest demers.Sunt ingrijorata de declaratiile prin care se lasa sa se inteleaga ca marirea contributiei la Pilonul II de pensii inseamna un risc pentru pensionari sa nu isi mai primeasca pensiile prin contributiile la Pilonul I. Suntem pentru cresterea contributiei la Pilonul II de pensii", a spus Violeta Alexandru.Fostul ministru al Muncii Olguta Vasilescu i-a pus mai multe intrebari Violetei Alexandru si s-a aratat nemultumita ca i se fotografiaza foile de pe care citeste: "Va rog sa nu imi mai fotografiati foile", s-a adresat ea presei.Aceeasi Olguta Vasilescu a vorbit minute in sir, ceea ce a starnit nemultumiri in sala. "Nu inteleg, o audiem pe doamna Olguta Vasilescu sau pe doamna ministru propus?", spune senatorul PNL Carmen Harau.Presedintele comisiei i-a replicat, insa, ca, daca nu are rabdare, se poate plimba pana la momentul votului.Iar Olguta Vasilescu a continuat nestingherita sa ii reproseze Violetei Alexandru ca a prezentat date false in momentul in care si-a prezentat programul de guvernare. Ministrul propus al Muncii i-a raspuns insa ca toate informatiile sunt luate de pe site-ul institutiei.Ministrul propus al Muncii a raspuns la toate intrebarile pe care Olguta Vasilescu i le-a adresat, dar aceasta a ramas nemultumita: "Sa se consemneze ca nu mi-a raspuns concret la nicio intrebare", a subliniat deputatul PSD.La finalul audierii, Ludovic Orban s-a aratat foarte deranjat de avizul negativ primit de Violeta Alexandru in comisiile reunite pentru munca, protectie sociala si egalitatea de sanse intre femei si barbati."Este nedrept, revoltator, a fost un vot politic, fara nicio legatura cu calitatea prestatiei si calitatea raspunsurilor furnizate de candidatul nostru.Ca atare mergem mai departe cu candidatii nostri. Tupeul si obraznicia de care da PSD dovada dupa atatia ani de guvernare in care nu au facut nimic, doar au risipit resursele publice, indraznesc ei sa faca acum legea. E un vot politic, le vom arata dupa investirea Guvernului cum se guverneaza responsabil o tara", a declarat Orban.