Circ si insulte la audierea Violetei Alexandru: "Ma faceti dezechilibrat?" "Daca asa arata barbatii..." Plus o disputa cu Olguta Vasilescu

Audierile au durat aproape trei ore si au fost presarate cu numeroase ironii si jigniri.Sedinta a inceput cu un dialog tensionat intre deputatul PNL Florin Roman si presedintele sedintei, deputatul PSD Adrian Solomon.Dupa ce social-democratul a intrerupt-o pe Violeta Alexandru in momentul in care a inceput sa isi faca bilantul, Roman i-a cerut sa o lase sa vorbeasca, iar de aici discutia a degenerat.Domnule Solomon, lasati-o sa vorbeasca!Domnule Roman, nu sunteti la plen.Dar nici dumneavoastra nu sunteti la PCR.Atitudinea PCR e in capul dumneavoastra.Va puteti opri sa vorbeasca doamna ministru? Ca nu am venit aici sa va ascultam pe dumneavoastra?Daca face bilantul mailurilor private... Nu de asta am venit aici. O sa va rog sa parasiti sala, daca nu va puteti abtine. Vorbiti, doamna ministru, lasati colegii dumneavoastra sa faca circ.Ulterior, ministrul propus al Muncii a inceput sa isi faca bilantul celor 3 luni de guvernare, afirmand ca in toata aceasta perioada a scos la lumina mai multe probleme despre care fostii ministri PSD stiau, dar pe care nu le-au rezolvat."De cand am venit la minister, am scos toate problemele la lumina despre care se stia, dar nu s-a vorbit. In cele 3 luni de mandat am rasturnat modul in care se lucreaza in Ministerul Muncii.Am avut trei obiective mari, pentru ca am stiut ca e un mandat scurt, m-am concentrat pe probleme de management, acest minister nu a fost administrat eficient, problemele au fost ascunse. Am constatat cat de greu le este pensionarilor sa inteleaga cum se calculeaza pensiile. Pe o lege extrem de alambicata, am cerut Caselor de Pensii sa comunice pensionarului calculul pensiei efectiv, pentru transparenta", a spus Violeta Alexandru.Ministrul propus al Muncii a mai afirmat ca mii de pensionari aveau dosarele intarziate, dar a rezolvat aceasta problema."Mii de oameni mi-au scris ca dosarele lor erau intarziate, ministrii PSD nu au vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri. Aceste mii de dosare au fost luate in analiza Caselor de Pensii sub stricta mea monitorizare, iar numarul dosarelor intarziate a scazut semnificativ. Am urmarit modul in care sunt tratati oamenii, cum li se raspunde la telefon, sunt pensionari cu pensii asteptate de multe luni, acestor oameni nu li se acorda niciun sprijin", a subliniat Violeta Alexandru.Ea a vorbit din nou despre cumulul pensiei cu salariul, precizand ca nu renunta la aceasta masura."Am propus echipei guvernamentale de a opri cumulul pensiei cu salariul, chiar daca CCR s-a pronuntat impotriva, eu voi continua acest demers. Sunt oameni care se pensioneaza iar apoi se intorc la acelasi loc de munca, in institutiile publice. Ne lovim de zidul PSD, dar nu voi renunta. Sunt una dintre persoanele care a sustinut incetarea detasarilor in institutiile publice", a subliniat Violeta Alexandru.Dupa ce ministrul propus al Muncii a terminat de prezentat bilantul celor 3 luni de guvernare, a urmat un nou scandal presarat cu numeroase jigniri. Asta pentru ca presedintele sedintei, deputatul PSD Adrian Solomon, nu a respectat procedura si nu si-a lasat colegii sa se inscrie pentru a pune intrebari. A dorit sa fie primul care i se adreseaza Violetei Alexandru, tinand practic un discurs. A fost intrerupt de senatorii si deputatii prezenti la audieri.Domnule Solomon, avem si noi microfoane, vrem si noi sa participam la aceste audieri.Stati linistita, ajungem si pe partea dreapta a mesei.Suntem si senatori si deputati, avem si noi intrebari. Voiam si eu sa aflu de la doamna ministru mai multe lucruri.Veti afla cand veti pune intrebari.Nu fiti dictator!In regula, vreau sa ne spuna doamna ministru daca a inteles ce inseamna pensia minima.Ma jigniti!Domnule Solomon, de ce jigniti o femeie?Vrem sa respectati procedura, sa punem toti intrebari.Ca detinator al microfonului, am crezut ca pot sa fiu eu cel care pune primul intrebarile. Apoi, puteti pune si dvs intrebari.Dvs jigniti nu doar o femeie, jigniti toti colegii.Domnule Solomon, vreau sa pun si eu intrebari. Pot sa iau eu cuvantul daca nu puteti prezida aceasta sedinta.Doamna Presada, lasati aberatiile!Am doua intrebari.Doamna Alexandru, raspuneti la intrebari.Eu va raspund la intrebare, dar va rog sa lasati jignirile.Cu ce va jignesc?Insinuati ca nu inteleg.Dumneavoastra ati declarat asta.Domnule Solomon, va solicit sa renuntati la aceste comentarii personale. Va rog sa va abtineti si sa prezidati aceasta sedinta asa cum se cade.Propun ca sedinta sa fie condusa de presedintele Comisiei de Munca de la Senat, domnul Rotaru. Nu am venit aici sa luam lumina de la dvs, domnule Solomon.Domnul Rotaru e racit. Nu pot sa supun la vot asa ceva. Am decis in ciroul comisiilor ca eu prezidez.Cand s-a decis asa ceva? Trebuie ca o persoana echilibrata sa conduca aceasta sedinta.Ma faceti dezechilibrat? Aceasta e jignire (ridica tonul)!Domnule Solomon, nu ridicati tonul. Este o propunere, trebuie supusa la vot.Eu sunt racit, nu ma simt bine, nu pot sa conduc sedinta.Sunt presedintele Comisiei pentru egalitatea de sanse, pot conduce eu sedinta.Nu aveti calitate de conducere.Dupa cateva minute de liniste, in care Violeta Alexandru a raspuns la intrebari pe tema reorganizarii ANOFM, situatia cartilor de munca nescanate sau egalitatea in munca intre femei si barbati, a urmat un nou moment presarat de ironii si jigniri.De aceasta data, in prim plan s-a aflat senatorul PSD, Daniel Zamfir, care a vrut sa afle de la ministrul propus al Muncii sub ce forma se transporta agentul termic, cate CET-uri exista in Bucuresti sau care sunt etapele remedierii avariilor:Pe mine nu ma intereseaza ce vrea sa faca doamna Violeta Alexandru, pentru ca nu vrea sa fie ministru. Cred ca ceea ce ne spune aici poate spune la partid. Ne spune ca o buna parte din timp si-o petrece pe teren, iar eu inteleg prin asta ca merge pe la institutiile subordonate. M-am uitat pe pagina sa de Facebook si, surpriza! domnia sa se afla intr-un CET. E o statie unde se produce energie termica. A pus si poze.La ce ora era postarea?Nu imi cereti mie socoteala. Va voi spune. Doamna Alexandru cred ca are alte preocupari. Vreau sa va pun 3 intrebari: Cand incepe sezonul de incalzire, sub ce forma se transporta agentul termic pe acele conducte, care sunt etapele pentru remedierea avariilor? Si inca una: Cate CET-uri asigura alimentarea cu energie termica Bucurestiul?Eu sunt confuz...Postarea este de pe contul meu personal, in afara orelor de program, postez ce consider eu ca este relevant.De cand ministrii au program normal? Un ministru este ministru si in camasa de noapte.Nu va certati pe intrebarea mea. Nu va reprosez ca ati facut-o in timpul programului. Am constatat preocuparile fata de tevile din Bucuresti.Ma preocupa multe lucruri din Bucuresti, sunt bucuresteanca. Sunt in fata dvs. in calitatea de ministru propus al Muncii. Postarea e pe contul personal.Eu v-am pus aceste intrebari, pentru ca ati spus ca nu vreti sa fiti ministru. Daca tot participam la aceasta mascarada...Daca la intrebarea cu tevile nu raspundeti, la intrebarea despre lighean puteti raspunde? Ce faceati cu ligheanul in fata Primariei? Erati tot in afara programului? Ca vad ca aveti program. Sunteti singurul ministru cu program.Ce legatura are protestul cu activitatea mea?Doamna Violeta vrea sa fie primar, nu ministru. De ce atata agitatie pe intrebarea mea?Cred ca intrebarea v-a fost transmisa de doamna Firea. Fiti barbat si puneti intrebari.Dumneavoastra sunteti barbat acum. Daca asa arata barbatii...Dupa ce Florin Citu, ministrul propus pentru Finante, a fost intrebat in mod insistent, luni, la audieri, daca pensiile vor creste cu 40% din septembrie , fiind pus sa raspunda cu "da" sau "nu", si Violeta Alexandru s-a confruntat cu aceasta intrebare.Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a criticat-o pe Violeta Alexandru ca nu a respectat programul de guvernare si i-a cerut sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea: Cresc pensiile cu 40% din septembrie?"In primul rand, vreau sa va spun ca fac de trei ori mai multe lucruri decat cele scrise in programul de guvernare. La intrebarea privind cresterea pensiilor, nu am cum sa va raspund "da", pentru ca nu suntem ca la televizor la un concurs la care sa raspund la intrebare cu raspuns deschis. Va spun ca rolul meu este sa aplic legea. Mi s-a solicitat in acest mandat sa aplic legea, ceea ce voi si face.Nu mai manipulati, nu faceti astfel decat sa creati panica in populatie. Daca am ceva sa spun, voi spune. Nu creati panica spunand ca se lucreaza la nu stiu ce proiect de lege. Daca se va face asta, voi fi prima care va spune", a afirmat Violeta Alexandru.Olguta Vasilescu a insistat, cerandu-i in continuare sa raspunda la intrebare cu "da" sau "nu"."Raspunsul meu e foarte clar. Intoxicati oamenii, creati panica! V-am spus foarte clar. Aplic legea", i-a replicat Violeta Alexandru.