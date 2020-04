De ce a cerut Violeta Alexandru demiterea sefului Casei de Pensii, pe care tot ea il numise

Ziare.

"Am cerut revocarea din functie a presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice. Datele obiective imi indica faptul ca nu suntem acolo unde trebuia sa fim astazi in indeplinirea indicatorilor de performanta.Dincolo de evaluarea mea, mesajele primite, multe, de la pensionari care nu ma cunosc personal si care imi relateaza situatii inacceptabile din teren, pentru mine conteaza mult.Vad multe masuri de reforma necesare pentru a ajunge la performanta, posibila in Romania, de a solutiona dosarele de pensii in timp si in general de a avea o alta atitudine, respectuoasa fata de problemele pensionarilor.Sigur ca nu este usor sa gestionezi un sistem care are, intr-adevar, o activitate complexa. Si cu un om ca mine care este foarte exigent", a scris Violeta Alexandru, luni seara, pe pagina sa de Facebook.Aceasta a subliniat ca, in functii publice, o intereseaza exclusiv performanta si ca vor urma cateva decizii importante de management."In functii publice, ma intereseaza exclusiv performanta.dar acest lucru nu inseamna ca, de dragul de a ma proteja, nu iau decizii atunci cand este cazul.Stiu un lucru, se poate face performanta si la casele de pensii. Urmeaza cateva decizii de management importante", a subliniat ministrul Muncii.Casa Nationala de Pensii Publice este institutia care administreaza sistemul public de pensii si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si acorda persoanelor asigurate pensii si alte prestatii de asigurari sociale.CNPP aplica politicile si strategiile Ministerului Muncii privind pensiile si alte prestatii de asigurari sociale si asigura beneficiarilor sai servicii publice bazate pe transparenta, legalitate si eficienta.Amintim ca presedintele Casei Nationale de Pensii, Laurentiu Tent, a fost revocat din functie , potrivit deciziei de luni, a premierului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Atributiile au fost preluate de secretarul de stat Tomita Murgoci.