Fara ghisee la casele de pensii, propune ministrul liberal al Muncii

In prima faza, ministrul Muncii va cere caselor de pensii din Bucuresti sa reamenajeze spatiile."M-a uimit ca, in continuare, pensionarul in baston trebuie sa stea cu spatele inconvoiat ca sa poata sa vada ochii functionarului printr-o usita mic pusa la o inaltime la care spatele sau este foarte inconvoiat", a declarat ministrul Muncii la Digi24.Violeta Alexandru a a fost impresionata de faptul ca, si in ziua de azi, intre functionari si pensionari inca exista un zid."Ar trebui sa stea pe picior de egalitate, la o masa, spre exemplu, fara niciun zid intre ei, amandoi in aceeasi pozitie in care sa poata vorbi de la egal la egal, cu hartiile pe masa. Lucrurile sa fie transparente, nu intr-o relatie functionar-pensionar. Am sa fac un gest firesc, am sa cer caselor de pensii din Bucuresti sa reamenajeze spatiile fara investitii substantiale, ci montand o masa", mai explicat aceasta.Ministrul a discutat cu colegii care au in subordine institutii care interactioneaza cu cetatenii despre aceasta propunere, acestia fiind de acord sa se alinieze modificarii. Violeta Alexandru nu a dorit sa precizeze cine sunt colegii care au fost de acord cu propunerea.