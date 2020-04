Ministrul Muncii: 70.000 de companii au depus cereri pentru somajul tehnic al angajatilor

Ziare.

com

"Actvitatea la ANOFM si la AJPIS este in plina desfasurare pentru procesarea cererilor din partea angajatorilor. Totul se proceseaza online. Totul se proceseaza online atat de angajatorii care trimit aceste solicitari agentiilor, angajatorii care au angajati cu contracte de munca inregistrate/suspendate in REVISAL anterior depunerii cererii, cat si ceilalti solicitanti, cei care lucreaza in regim de PFA, prin contracte, drepturi de autor, prin intreprinderi familiare sau individuale, toate sunt online.La nivel national ANOFM are in acest moment un numar de 34.000 de solicitari de la companii, pentru un numar de aproape 300.000 de angajati, 298.000 de angajati. Iar agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala au inregistrat putin peste 35.000 de cereri", a spus ministrul Muncii.Violeta Alexandru a precizat ca in aceste momente cererile sunt in prelucrare, astfel incat "cand avem rectificarea bugetara, ceea ce stiu ca se intampla curand, sa se si proceseze platile".Ministrul Muncii a precizat ca s-au intampinat cateva probleme din cauza ca unele cereri nu sunt completate asa cum trebuie, desi procedurile au fost explicate si simplificate."Precizez ca depun colegii mei un efort de verificare primara a datelor de unde rezulta ca desi am comunicat public simplitatea proceduriilor totusi intampinam cateva problema legate de completarea eronata a cererilor", a spus ministrul."Sa primeasca solicitarea de completare in conformitate cu prevederile ordonantei", a punctat premierul Ludovic Orban. "Asa se si intampla. Este o comunicare intensa intre solicitanti si agentii. Toti colegii mei sunt mobilizati si procesam la capacitate maxima", a completat Violeta Alexandru.Ministrul a precizat ca au aparut cateva probleme cu textul ordonantei, dar ca le centralizeaza si ca solicita ca la urmatoarea sedinta de guvern sa fie integrate in corpul ordonantei, respectiv sa completeze cu prevederi venite de la Ministerul Justitiei.