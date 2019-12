Ministrul Muncii a anuntat ca Inspectia Muncii nu are bani pentru salariile din noiembrie: Managerii vor raspunde

Ziare.

S-a ajuns la aceasta situatie, dupa ce institutia centrala a decis sa plateasca datorii restante ca urmare a unor litigii vechi de peste doi ani."Regret sa va informez ca in cursul serii trecute, printr-o adresa a inspectorului sef de la Inspectia Muncii, mi s-a adus la cunostinta ca nu mai sunt fonduri in bugetul Inspectiei Muncii, respectiv a inspectoratelor teritoriale de munca pentru salariile aferente lunii noiembrie.La solicitarea mea de a-mi explica cum s-a ajuns la aceasta situatie in conditiile in care, la rectificarea bugetara, am solicitat atat Ministerului Muncii cat si institutiilor din coordonare sa-mi comunice eventuale necesitati in vederea prezentarii lor in Guvern, nu am primit nicio asemenea solicitare de la Inspectia Muncii, respectiv de la inspectoratele teritoriale de munca.Cu toate acestea, in explicatia pe care mi-a oferit-o, la solicitarea mea, inteleg ca, dintr-odata, decizia acestei institutii a fost sa plateasca datorii restante rezultand din litigii intre angajatii inspectoratelor teritoriale de munca si institutii, vechi de peste doi ani, lasand astfel bugetul institutiei fara resursele necesare pentru plata salariilor", a explicat Violeta Alexandru la inceputul sedintei de Guvern, potrivit Mediafax Intrebata de premierul Ludovic Orban daca seful ITM i-a cerut acordul sa faca platile rezultate din litigii, ministrul a negat."Mai mult, in timp ce fundamentam o solicitare pentru dumneavoastra si pentru membri Cabinetului, in vederea gasirii unei solutii, am aflat din spatiul public, fiind ordonator tertiar de credit si avand drept sa ia decizii cu privire la buget, sefii inspectoratelor teritoriale de munca au platit salarii diminuate aferente lunii noiembrie. Va rog sa-mi permiteti ca in cursul acestei seri sa vin catre dvs cu o solicitare care sa nu afecteze angajatii inspectoratelor teritoriale de munca", a mai afirmat Violeta Alexandru.Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat ca vor fi alocati bani pentru salarii din Fondul de rezerva.Ulterior, dupa sedinta sedinta de Guvern, ministrul Muncii a spus ca managerii din Inspectia Muncii, dar si inspectorul sef, "vor raspunde" pentru decizia de a achita datorii restante, ramanand astfel fara bani de salarii."Nu vreau sa speculez. Mi-am exprimat cu fermitate ingrijorarea fata de aceasta situatie creata si ma bucur sa vad ca intreg Cabinetul are disponibilitate si premierul, bineinteles, pentru a gasi solutii pentru angajati. Deciziile pe care inspectoratele teritoriale de munca le-au luat, in sensul de a plati un salariu diminuat, le-au luat pentru ca sunt ordonator tertiar de credite si pot lua asemenea decizii. Vor raspunde pentru aceasta decizie cu privire la care domniile lor si cel care ii coordoneaza la nivel national, respectiv inspectorul sef, seful Inspectiei Muncii ar fi avut datoria sa ne aduca la cunostinta si sa deschida o discutie despre ce potentiale solutii putem gasi", a adaugat ministrul Muncii, citat de News.ro