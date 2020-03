Ministrul Muncii a simplificat procedura pentru somajul tehnic: Se depun mai putine acte, iar perioada in care se face plata a fost redusa la 15 zile

Banii vin in 15 zile

"Am adus cateva clarificari si am simplificat procedura prin care companiile pot avea acces la resursele guvernamentale care sa le permita sa acorde angajatilor fondurile pentru somaj tehnic.Am decis sa propun echipei guvernamentale completarea ordonantei 30/2020, primul act normativ care se referea la somajul tehnic, ca urmare a semnalelor pe care le-am primit din partea sindicatelor, patronatelor, companiilor.Au fost mii de mesaje care au ajuns la Guvern, la minister, la cabinetul premierului, oamenii au facut sugestii legat de procedura", a spus Violeta Alexandru, intr-o conferinta de presa alaturi de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Asadar, a fost simplificata procedura de acces la aceste fonduri, in sensul in care pentru solicitarile adresate de companiile a caror activitate a fost incheiata ca urmare a deciziilor autoritatilor, respectiv pentru companiile a caror activitate este afectata de aceasta pandemie total sau partial, se face pe baza uneiLa declaratie se ataseaza lista angajatilor pentru care deja s-a dispus masura intreruperii temporare a activitatii in sensul de intrare in somaj tehnic.Se pot depune documentele la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca astfel incat sa beneficieze de fondurile alocate de Guvern."Procedura a fost simplificata si in sensul reducerii temernului. Dupa ce actele sunt depuse, in maxim 15 zile, spre deosebire de 30 de zile , agentiile judetene vor efectua platile pentru angajator.De aceea,, sa le prezinte la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea efectuarii platilor", a spus ministrul.Ministrul Muncii a precizat ca, tocmai asta este facilitatea pusa la cale de Guvern."Platile se vor face direct de AJOFM, astfel incat la inceputul lunii aprilie angajatorii sa dispuna de fonduri pentru acoperirea costurilor de somaj tehnic. La fel se va intampla si la inceputul lui mai pentru perioada lunii aprilie, adica 1-16 aprilie", a continuat ministrul.Violeta Alexandru a adus lamuriri si cu privire la angajatorii din mediul neguvernamental."Pentru alti angajatori, tot ce inseamna angajator din mediul neguvernamental, prevederile privind somajul tehnic li se aplica in totalitate, astfel incat incurajam agentii economici, organizatiile neguvernamentale sa isi pregateasca documentele si sa le depuna la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.Echipe AJOFM sunt in prima linie, primesc intrebarile dvs, sunt organizate sa proceseze informatiile in cel mai scurt timp de la depunerea actelor", sustine Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a explicat ce se intampla in cazul PFA-urilor."Pentru alti profesionisti, alte categorii, PFA, persoane fizice, procedura pe care Guvernul a stabilit-o prevede ca, pe baza aceleiasi proceduri, si anume o declaratie pe proprie raspundere, sa se depuna solicitari la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala urmand ca pe masura ce aceste documente se primesc sa se efectueze platile in cuantum de 75% din salariul mediu brut pe tara", a mai spus Alexandru.Violeta Alexandru a anuntat si cum se va proceda in privinta sportivilor."Am inclus prevederi la plata sportivilor, avand in vedere ca activitatea cluburilor sportive este afectata de efectele coronavirusului si pentru aceasta categorie Guvernul a venit cu masuri clare.Fiecare club sportiv care are dificultati in plata sportivilor angajati pe baza de contracte individuale de munca se va prezenta la sediul AJOFM de unde apartine, iar daca sportivii sunt incadrati prin contracte de activitate sportiva, clubul se va adresa AJEPIS pe baza unei solicitari la care ataseaza un tabel cu cateva informatii despre sportiii pe care doreste sa ii plateasca prin fondurile puse la dispozitie de Guvern", a spus ministrul.Violeta Alexandru a precizat ca acum procedura este mai simpla, mai clara, mai eficienta."Am dispus comunicarea exclusiv in mediul online, astfel incat de indata ce documentele sunt prezentate, conform procedurii, cele doua entitati sa poata efectua plata cat mai repede. Acesta este obiectivul care ne intereseaza, sa ajunga fondurile cat mai repede la cei care se confrunta cu probleme in plata angajatilor", a punctat ea.Ministrul a explicat ca ordonanta clarifica si situatia in care o persoana are mai multe contracte, dintre care toate suspendate. "Aceasta poate opta pentru acel contract care il avantajeaza cel mai mult. Dar daca unul este activ, nu poate beneficia de somaj tehnic", a punctat Violeta Alexandru.De asemenea, persoanele aflate in perioada de crestere a copilului pot sa continue acest concediu pe perioada decretului.