Ministrul Muncii anunta ca 200.000 de contracte de munca au fost suspendate, iar numarul lor s-ar putea dubla

"E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele in forta, ci suspendate, este o situatie foarte grea, nu vad schimbari inca, dar ne-am pregatit cu o estimare de 300-400.000 pentru perioada acoperita de decretul presedintelui. Vor urma noi decizii in functie de evolutie", a spus ea.Violeta Alexandru a adaugat ca guvernul are banii necesari pentru a plati somajul tehnic pentru angajatii cu contracte suspendate.Ordonanta de urgenta care reglementeaza somajul tehnic e in procedura de publicare in Monitorul Oficial, a spus Violeta Alexandru, intr-o interventie la Digi 24. "Aceasta masura este gandita de Guvern ca raspuns la situatia delicata a angajatorilor si angajatilor care se prefigureaza a fi fara surse de venit, sunt firme care s-au inchis - restaurante, cafenele, saloane de infrumusetare, toate inchise ca masura de preventie prin decizie CNSSU. Aceste companii vor obtine de la Ministerul Economiei un certificat.", a precizat ministrul.O a doua categorie este cea a companiilor care incaseaza mai putin cu 25 la suta fata de media lunilor ianuarie si februarie. Acestea vor merge cu lista angajatilor cu contractele suspendate tot la AJOFM, pentru accesarea formei de sprijin puse la dispozitie de Guvern, a mai spus Violeta Alexandru.