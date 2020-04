Ministrul Muncii anunta ca s-au depus 562.000 de cereri pentru somaj tehnic: Primele plati au fost facute

Asteapta rectificarea bugetara

"O prima parte din cei care ne-au adresat solicitari, au si primit banii in cont, atat beneficiarii sumelor gesionate de Agentiile pentru Plati si Inspectie Sociala, cat si cei care au depus cererile la AJOFM-uri.", a declarat Violeta Alexandru, la inceputul sedintei de Guvern.Potrivit acesteia, primele plati din rezervele institutiilor au fost facute si se asteapta rectificarea bugetara."Asteptam rectificarea bugetara, toate documentele sunt la zi, procesate, verificate, comunicat cu beneficiarii pentru ca am intampinat o serie de probleme in setul de date pe care l-au pus la dispozitie.Atat angajatii AJOFM-urilor, cat si cei ai AJPIS-urilor au comunicat activ in aceasta perioada cu toti solicitantii, au remediat acolo unde era de remediat, au completat si suntem pregatiti.", a mai spus alexandru.Ministrul Muncii a precizat ca, la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala, sunt in total de 74.000 de solicitari."E vorba despre persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, alti profesionisti in sensul codului civil. Si aici din rezervele AJPIS-urilor si cu o munca titanica pentru ca este o activitate cu totul noua pentru colegii... si pentru cei de la AJOFM, dar mai cu seama pentru cei de la AJPIS-uri si cu o comunicare asidua cu beneficiarii s-au facut deja primele plati, documentele sunt procesate,", a mai spus Alexandru.