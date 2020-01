Ministrul Muncii anunta reorganizarea ANOFM: Agentia va inceta sa ne pacaleasca. Ramane cine vrea sa faca performanta

Postarea Violetei Alexandru

Ziare.

com

"Agentia va inceta sa se/ne mai pacaleasca ca se ocupa, intr-adevar, de someri sau ca ar cunoaste nevoile din piata. Acesta este sfarsitul unei perioade atat de benefice financiar doar pentru unii, o perioada in care liste de someri sede un angajator la altul, o perioadade congrese, conferinte, etc. Si atat," sustine aceasta.Anuntul vine dupa ce saptamana aceasta a fost schimbat seful institutiei. In 15 ianuarie, Emanuel Victor Piciu a fost numit membru al Consiliului de administratie si presedinte, cu rang de secretar de stat, al ANOFM.Potrivit acesteia, si la centru dar si in teritoriu lucrurile se vor schimba in cadrul ANOFM: "Radical. Nu cred in mici modificari. Institutia are nevoie sa fie resetata. Totul transparent. Va rezista cine vrea sa faca performanta.""In maxim o luna trebuie sa se vada deja schimbarile", mai spune Violeta Alexandru.Romania in care dorim sa traim se construieste cu oameni care muncesc cinstit!