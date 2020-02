Ministrul Muncii confirma cresterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie

Ziare.

com

Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile"."Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa o spun: PSD intretine aceasta frica, PSD intretine intrebarile incontinuu pe acest subiect. Dimpotriva, banii sunt in buget. (...) Cresc pensiile. Este lege in vigoare. Da, vom creste pensiile", a declarat ministrul Muncii, la TVR 1, fiind pentru prima data de la preluarea mandatului cand oficialul de la Munca afirma acest lucru.Pana in prezent, Violeta Alexandru a raspuns invariabil la intrebarea privind majorarea pensiilor, sustinand doar ca va respecta legea in vigoare. Legislatia prevede marirea cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020.Ulterior, ministrul Muncii a apreciat ca raspunsul sau a clarificat subiectul cresterii pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020."Putem sa agream si pentru pensii ca am dat raspunsul suficient de clar?", a reactionat ministrul Muncii.