Ministrul Muncii, despre cresterea varstei de pensionare: Masura va avea impact in sistemul public. Raluca Turcan face precizari

"Merita sa facem mai intai o dezbatere. Merita sa vedem cum imbratiseaza societatea si care sunt reactiile pe care aceasta ni le da cu privire la o eventuala masura. Suntem departe de a lua o decizie, dar vazand de la nivel european o tendinta a tarilor membre UE de a genera o schimbare in aceasta privinta m-am simtit datoare sa documentam si noi astfel incat pe masura ce se contureaza propuneri, scenarii, le vom scoate in dezbatere.In functie de cum reactioneaza societatea, se vor trece la masurile care se impun. Ceea ce stiu de la inceputul acestei documentari e ca o eventuiala decizie pe acest subiect are de fapt un impact in sistemul public mai mult decat il are in sistem privat. Astazi si in sistemul privat poti sa ajungi cu o intelegere cu cel cu care lucrezi daca are nevoie de serviciile tale si sa ti le ofere in continuare", a spus Violeta Alexandru, citata de Mediafax.Declaratia ministrului vine in contextul in care vicepremierul Raluca Turcan a spus, miercuri, ca exista un proiect care prevede posibilitatea angajatilor sa opteze pentru a lucra pana la varsta de 70 de ani , dar a apreciat ca Romania nu este pregatita pentru acest lucru.Joi, si Turcan a revenit cu precizari, dand asigurari ca Guvernul nu intentioneaza majorarea obligatorie a varstei de pensionare, ci doar va da posibilitatea ca angajatii din sectorul public sa poata opta sa isi continue activitatea."Ca sa fie foarte clar, singurul aspect care a fost lansat in dezbaterea publica a plecat de la persoane care ne-au atras atentia ca ar dori sa isi continue activitatea si ca, in domeniile in care activeaza, in sectorul public, pentru a-si continua activitatea, exista foarte multe aspecte de natura birocratica.De exemplu, prelungirea activitatii poate fi facuta doar 3 ani si cu acordul institutiei. Exista oameni care vor acest lucru si nu o pot face fiindca exista un arbitrariu in posibilitatea acestora de a ramane sau nu in campul muncii", a spus Turcan intr-o interventie telefonica la Digi24.