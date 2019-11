Ministrul Muncii, despre intarzierea recalcularii pensiilor: Inclin sa cred ca a fost o strategie deliberata

Ziare.

com

"La doua saptamani de la prima situatie pe care am cerut-o Casei Nationale de Pensii cu privire la cauzele intarzierii in recalcularea dosarelor de pensii, situatie semnalata de mii de pensionari. In acest moment numarul a scazut la jumatate. Asadar din 14.452 de dosare cu termene mult depasite fata de cele 45 prevazute de lege, avem acum 8.767 de dosare, ceea ce ne arata ca ne apropiem de jumatatea numarului total de pensii intarziate in recalculare", a anuntat joi ministrul Muncii.Violeta Alexandru a precizat ca o problema exista in Alba Iulia, unde in continuare exista un numar foarte mare de dosare intarziate, dar si In Bucuresti. Ministrul Muncii spune ca este o problema de management si promite ca o va rezolva."Observ o atitudine in general cooperanta a directorilor de la Casele Locale de Pensii. Constat ca persista o problema serioasa in Alba Iulia. Avem o situatie delicata, am inteles ca dureaza de 5 ani de zile, situatia nu a fost rezolvata in acesti 5 ani, nu ma surprinde, voi clarifica situatia managementului de la Alba.Imi atrage atentia si situatia in continuare serioasa de la nivelul Bucurestiului. 20% din cifra pe care o am acum ca reprezentand restantele la momentul acestei prezentari provin din Bucuresti. Constat pe baza mesajelor primite de la pensionari, avem o problema de management la nivelul Caselor de Pensii din Bucuresti. Va fi a doua mea prioritate, pe langa situatia de la Alba", a precizat Violeta Alexandru.Totodata, ministrul a acuzat ca dosarele au fost intarziate deliberat, pentru ca nu exista bani pentru plata acestor pensii."Inclin sa cred ca problema fiind cunoscuta de mai multa vreme, sunt dosare intarziate de jumatate de an, de trei sferturi de an, inclin sa cred ca a fost o strategie deliberata de a se prelungi perioada finalizarii recalcularii, pentru ca urmeaza sa fie implicatii financiare, pe care PSD nu a dorit sa si le asume. As vrea sa asigur persoanele care azi primesc decizii de recalculare ca vor primi sumele la care au dreptul", a explicat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a vorbit din nou despre situatia presedintelui Casei Nationale de Pensii, care se afla in continuare in concediu. Violeta Alexandru a precizat ca ia in calcul schimbarea acestuia din functie."Fac un apel la inca presedintele Casei Nationale de Pensii sa isi lamureasca situatia. A intrat brusc in concediu cand eu am devenit ministru si am inceput sa cer informatii cu privire la intarzierea dosarelor de recalculare a pensiilor. La inceput au fost cateva zile, sunt un om respectuos, am intelegere fata de astfel de momente, dar inclin sa cred ca prin concediul prelungit pe care il tot cere incearca sa fuga de responsabilitati.Concediul prelungit ma pune in situatia de a imi obtine informatiile relativ greu. Voi discuta cu premierul cu privire la aceasta situatie, daca domnul presedinte caruia ii expira concediul medical la finalul acestei saptamani nu va lua singur o decizie privind activitatea sa in fruntea institutiei", a mai mentionat Violeta Alexandru.