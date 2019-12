Ministrul Muncii, despre pensiile speciale: Principiul corect trebuie sa fie cel al contributivitatii. Si trebuie sa fie valabil pentru toata lumea

Ziare.

com

"Practic trebuie sa primesti pe masura ce contribui, atat cat rezulta la sfarsitul activitatii tale profesionale, si acest lucru trebuie sa fie valabil pentru toata lumea. Cred ca noi, ca societate, trebuie sa fim corecti, si trebuie pe de o parte sa stabilim corectitudinea in centrul deciziei guvernamentale, respectiv, ca societate, trebuie sa acceptam ca trebuie sa primim atat cat contribuim.Daca unele categorii au oportunitatea de a avea acces la decizii mai usor, nu inseamna ca acest lucru trebuie sa influenteze si trebuie sa duca la beneficii speciale fata de alte categorii, care nu au aceasta posibilitate de a ajunge usor la decizie, deci ca atare problemele lor, specificul activitatii lor, nu se regaseste in prima linie a deciziilor", a sustinut Violeta Alexandru intr-un interviu pentru AGERPRES.Ministrul Muncii a apreciat ca Parlamentul este cel care trebuie sa rezolve situatia pensiilor speciale, deoarece aceste beneficii au fost create prin legi adoptate prin Parlament, in urma unor actiuni de lobby."Problema pensiilor speciale: in opinia Partidului National Liberal, avand in vedere ca ele au fost create prin diferite acte normative, au fost create prin legi, ca urmare a lobby-ului multora dintre domeniile de activitate afectate de aceste reglementari, consideram ca raspunsul la aceasta problema trebuie sa vina tot din Parlament. Partidul National Liberal a avut un proiect de lege pe circuitul parlamentar si s-a pozitionat cu fermitate pentru interzicerea, pentru eliminarea pensiilor speciale, cu exceptia celor prevazute in deciziile Curtii Constitutionale, si pentru prioritizarea in Romania a principiului contributivitatii", a adaugat Violeta Alexandru.Aceasta a subliniat ca respectarea principiului contributivitatii in calcularea pensiei constituie un gest de justitie pentru toti contributorii la sistemul de pensii."Prin urmare, sunt pentru respectarea principiului contributivitatii si cred ca in Parlament trebuie sa se ia o decizie pe acest subiect, pentru a face un gest de dreptate pentru toate categoriile active din aceasta tara si care, ajungand la varsta pensionarii, trebuie sa beneficieze de venituri in corespondenta cu perioada lucrata si cu activitatea pe care au desfasurat-o, in mod just", a afirmat Violeta Alexandru.Intrebata daca in anul 2020 vor mai fi platite pensii speciale , ministrul Muncii a subliniat ca va respecta legislatia in vigoare."Eu sunt pentru acest principiu ca baza a asezarii lucrurilor in mod corect in societate, dar sunt responsabila de aplicarea legii si voi aplica legislatia asa cum este, pentru ca nu este o optiune, este o datorie a oricarui om care se afla intr-o functie de decizie", a mentionat Violeta Alexandru.In cadrul interviului, ministrul Muncii a comentat si decizia Guvernului de a mentine pentru 2020 acelasi nivel al pensiei sociale minime din 2019, de 704 lei."In acelasi principiu pe care l-am enuntat anterior, anume al justei asezari in societate a veniturilor, a pensiilor in raport cu ceea ce ai contribuit in viata, raspunsul meu este la fel de categoric: ceea ce numim pensie sociala este o forma de sprijin social pentru cei care nu au avut contributii in sistem. Raman la parerea ca trebuie sa existe o diferenta intre cei care au avut si cei care nu au avut. Sunt extrem de empatica cu cei care nu au posibilitati de a-si acoperi cheltuielile lunare, ma preocupa acest subiect, a fost o discutie in echipa guvernamentala si nu am inchis discutia cu privire la acest aspect, insa intre cei care nu au contribuit - si nu se regasesc in sistemul de pensii contributiile lor - si cei care au contribuit trebuie sa existe o diferenta, pentru ca oamenii sa poata vedea beneficiile contributiei lor in sistemul de pensii", a afirmat Violeta Alexandru.Ea a precizat ca este dificil de cuantificat contributia pensionarilor care nu au participat la fondul de pensii."Spuneam ca ma preocupa sa gasim solutii juste pentru toate categoriile de beneficiari, insa de asa maniera incat sa existe o corectitudine intre cei care au contribuit si au ajuns la un nivel de pensie pe baza contributivitatii insuficienta pentru nevoile pe care le au, in comparatie cu cei care fie nu au contribuit, fie au lucrat, dar intr-o forma de munca in urma careia nu se regasesc contributii in sistemul de pensii si este foarte greu de cuantificat concret care este contributia lor, nu exista documente care sa certifice acest lucru", a mentionat Violeta Alexandru.