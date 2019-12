Ministrul Muncii: E profund injust sa te pensionezi la 45 de ani si dupa sa revii in sistemul public. Exista insa si exceptii

Despre nevoia de profesori si invatatorii in mediul rural si in orasele mici, chiar si dupa pensionare

"Eu am initiat aceasta propunere (de interzicere a cumularii pensiei cu salariul in sistemul public - n.red.) avand convingerea ca in sistemul public trebuie sa privim lucrurile foarte corect: la 45 de ani esti in plina forma de munca; este profund injust sa te pensionezi, dupa care sa te intorci in sistemul public, si sunt cazuri de persoane care se intorc chiar in aceeasi institutie, si sa-ti continui activitatea.Sunt convinsa ca aceasta reglementare nu va inhiba pe cei care sunt in forma optima de munca si care se vor indrepta spre zona privata, si cred ca este nevoie de expertiza lor in domeniul privat. In acelasi timp, cred ca cei care au inteles ca a venit momentul sa fim corecti cu privire la resursele publice vor face optiunea in termenul de 15 zile si vor alege intre pensie si salariu", a afirmat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii s-a referit si la ultimele modificari aduse legislatiei de interzicere a cumularii pensiei cu salariul din sistemul public, care aduce"Reglementarea (...) cu privire la exceptiile la care va referiti a venit ca urmare a mai multor consultari cu partenerii sociali, respectiv ca urmare a numarului semnificativ de mesaje pe care atat eu, cat si premierul si membrii cabinetului le-au primit, de la profesori din invatamantul preuniversitar, mai ales cadre didactice care au raspuns nevoii comunitatii de a-si continua activitatea, pentru ca nu exista alternativa, respectiv de la cadre medicale care ne-au demonstrat in mod obiectiv care este aportul lor in domeniile in care expertiza lor este relevanta, necesara.Au fost foarte multe semnale pe care le-am primit de la actori, de la oameni de cultura, care ne-au semnalat faptul ca in domeniul in care lucreaza, oamenii ii apreciaza pentru ceea ce ei fac in diverse situatii, cum ar fi actorii care joaca in piese de teatru si care reprezinta un nume in acest context si care sunt personalitatile pentru care publicul vine sa vada un spectacol", a adaugat ministrul Muncii.In context, oficialul a subliniat ca activitatea acestor categorii va putea fi continuata dupa pensie doar in masura in care managerul institutiei vizate nu va gasi o alta solutie."Toate aceste situatii, pentru ca legile trebuie sa tina cont de situatiile de viata si de ce se intampla in realitate, respectiv semnalele pe care le-am primit de la asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati, ne-au determinat sa facem anumite corectii in propunerea pe care noi am avansat-o initial si sa reglementam de o asemenea maniera incat activitatea acestora sa continue, dar doar in masura in care nu exista o alta solutie pe care sa o evalueze de la caz la caz managerul, cel care administreaza respectiva unitate de invatamant, unitate sanitara, teatru etc.Reglementarea noastra pune accent pe responsabilitatea fiecarui conducator de institutie, care trebuie sa evalueze in ce masura exista alternative si sa decida just astfel incat sa-si poata continua activitatea in mod normal", a completat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a precizat, astfel, ca in invatamant, angajatii sunt solicitati sa se intoarca la munca dupa pensionare chiar de catre angajatori, din cauza lipsei de personal, mai ales in mediul rural si in orasele mici."Mai ales in mediul rural si in urbanul mic sunt unitati de invatamant astazi neatractive pentru tinerii absolventi, pentru cei care ar putea fi tineri profesori, dar va trebui sa schimbam acest lucru.Personal cred ca acest lucru trebuie schimbat si ar trebui sa fie un obiectiv pentru toti cei care conduc unitatile de invatamant din mediul rural, n-ar trebuie sa ne complacem in reglementarea pe care am propus-o ieri prin asumarea raspunderii, in sensul in care da, trebuie gasita o solutie pentru continuarea activitatii, e destul de delicat sa faci aceste schimbari in mijlocul anului scolar si sa perturbi cumva activitatea de la clase, dar cred ca fiecare director de scoala, fie ca este in domeniul sanitar, fie in educatie, in institutiile de cultura, trebuie sa ia acest mesaj pe care Guvernul il da extrem de serios si trebuie sa caute sa intinereasca, sa dea o sansa tinerei generatii sa intre in sistem si sa-si construiasca o cariera in perioada urmatoare", a mentionat Violeta Alexandru.Aceasta a atras atentia ca implementarea masurii introducerii tinerilor in sistem trebuie sa aiba loc gradual, pentru a nu perturba activitatea curenta a institutiilor."Cu alte cuvinte aceste schimbari ar trebui sa vina in timp, gradual, nu am vrut sa perturbam activitatea in acest moment, dar in egala masura dam un semnal tuturor celor care conduc aceste institutii sa faca in perioada urmatoare pasi necesari cat sa deschida institutiile lor catre persoane care reprezinta tanara generatie si care pot intra in sistem in masura in care primesc acest semnal de deschidere", a aratat ministrul Muncii.