Ministrul Muncii: Eventualele abuzuri ale angajatorilor pot fi oprite doar cu plangeri asumate

Aceasta s-a referit la protejarea drepturilor muncitorilor romani in tara si in strainatate, pornind de la cazul celor 2.000 de lucratori romani plecati recent recent in Germania."Orice eventual abuz al angajatorilor (germani, romani etc., practic indiferent unde muncesc romanii) trebuie stopat, dar nu se pot stopa aceste abuzuri decat in masura in care angajatii romani, pe langa faptul ca este bine sa plece cu forme legale, fac plangeri. Si le asuma, nu le trimit anonime. Am cerut atasatilor de munca sa solicite institutiilor de control din aceste tari sa fie afisat, la vedere, un Formular de sesizari in limba romana", a scris Violeta Alexandru, pe Facebook.Ministrul Muncii le-a transmis romanilor care pleaca la munca in strainatate sa aiba grija ce se stipuleaza in contractele pe care le semneaza."De zile bune sunt atenta, cer informatii despre romanii care au plecat sau urmeaza sa plece la munca in Germania, prima tara europeana care a relaxat conditiile de intrare in tara, la munca, pentru muncitorii agricoli sezonieri. Nu m-am grabit sa comunic, am cerut si verificat informatii din sursa directa/oficiala. Am inteles ca decizia a peste 2.000 de romani a fost sa plece sa lucreze in diferite landuri din Germania, fiindu-le permis acest lucru. Cum au plecat cel putin cei care au plecat pana acum anume fiind contactati direct, ei, rudele acestora sau prin diferite persoane de contact, de catre angajatorii din Germania fara sa solicite sprijin de la Agentiile (private) de Plasare a Fortei de Munca reprezinta tot decizia acestor oameni.Fiecare stie ce este mai bine pentru sine. Eu spun doar ca bine este sa plece cu forme legale, sa aiba grija ce contracte semneaza, sa se informeze inainte sa plece. Nu pot sa nu o spun si aici: indiferent unde lucreaza (sunt oameni care lucreaza in prezent peste tot in Romania; merg la lucru in fiecare zi) toti cei care muncesc trebuie sa isi ia toate masurile de preventie si de protectie in aceasta perioada", a mentionat Violeta Alexandru.In context, aceasta a subliniat ca a cerut Inspectoratelor Teritoriale de Munca sa verifice in aceasta perioada orice abuz transmis de angajatii romani." (...) promovez in paralel cu importanta muncii cu forme legale si obligatiile pe care - daca oamenii au apelat la acestea - Agentiile de Plasare de Forta de Munca le au pentru asigurarea legalitatii la plecare. Anume trebuie sa se asigure ca in contractele romanilor pe care ii asista sunt toate clauzele prevazute de legea romaneasca referitoare la munca sezoniera in strainatate.Orice abuz sesizat inainte de plecare trebuie imediat comunicat Inspectoratelor Teritoriale de Munca, entitati carora le-am subliniat, intr-o recenta videoconferinta la nivelul tarii, ca trebuie sa acorde atentie pentru verificarea respectarii legii in acest domeniu, in general si in aceasta perioada, in special. Pe hartie, legislatia este cuprinzatoare, la acest capitol. Tin sa se respecte!", a transmis Violeta Alexandru.Pe de alta parte, Violeta Alexandru a anuntat ca a inceput discutii cu Ministerul Muncii din Germania pentru controlarea respectarii legislatiei locale privind lucratorii romani din aceasta tara."Controlul privind respectarea legislatiei romanesti la semnarea contractului (care se semneaza doar dupa ce el este tradus in limba romana pentru a fi cunoscut de angajat) revine ITM din Romania; controlul la fata locului, in Germania, de exemplu, revine institutiei de control din landul unde se afla angajatorul/locul de munca. Pentru ca mi se pare - mai mult ca oricand - importanta o coordonare intre cele doua tari (cum de altfel mi se pare, in general, cu tarile in care avem comunitati importante de romani la munca) am intrat in dialog cu Ministerul Muncii din Germania. Este primul Minister cu care incep seria discutiilor. Trebuie plecat cu forme legale de munca in strainatate.Si in Romania, la fel, trebuie sa se lucreze cu forme legale. Pentru a diminua sansele unor situatii surpriza la fata locului, la locul de munca (este valabil mai ales pentru cei care pleaca pentru prima data; aflu ca sunt romani care pleaca de mai multi ani la acelasi angajator si, deci, comunica direct) se poate apela, asadar, la entitati care s-au inregistrat oficial si au asumat ca acorda asistenta pentru plecarea romanilor, la munca, in strainatate. Nu are nimeni obligatia sa plateasca acest serviciu, decizia apartine fiecaruia", a adaugat Violeta Alexandru.