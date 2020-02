Ministrul Muncii ii indeamna pe viitorii pensionari sa-si faca dosarul cu sase luni inainte! Ce spune despre o noua lege a pensiilor si majorarea din septembrie

Statul a esuat in a tine evidenta contributiilor

Viitorii pensionari sa-si pregateasca dosarul cu jumatate de an inainte

Majorarea cu 40% din septembrie

"Trebuie sa existe o diferenta intre un om care a muncit, s-a trezit dimineata, s-a dus la serviciu in fiecare zi si cel care a decis sa nu munceasca din diferite motive" a declarat Violeta Alexandru."Eu sunt omul care se uita cu precadere la corectitudine, care vrea sa asigure corectitudine pentru cei care au muncit. Trebuie sa existe o diferenta intre un om care a muncit, pe salariu mic, in conditii grele, s-a trezit dimineata, s-a dus la serviciu in fiecare zi si cel care a decis sa nu munceasca din diferite motive pe care le pot intelege, dar ele nu ar trebui sa prejudicieze o persoana care a avut totusi o activitate, indiferent de nivelul de salarizare" a declarat Violeta Alexandru sambata seara, intr-o emisiune la Romania Tv.Ministrul Muncii spune ca intaietate trebuie sa aiba cei care au avut activitate "intr-o perioada cat mai lunga" si ca cei care nu au muncit deloc sau au muncit putin trebuie ajutati."Preocuparea noastra este sa fie just pentru fiecare persoana care a desfasurat o activitate de-a lungul vietii. Cadrul legal actual incurajeaza o activitate pana la stagiul complet si cei care au lucrat sub stagiul minim de 15 ani sufera la momentul la care solicita pensia. (...) Cu toate acestea, resimt o nevoie de o justa masura intre cei care nu au muncit absolut deloc si cei care au totusi cativa ani in activitate", a mai afirmat Alexandru.Ministrul Muncii a mai sustinut ca este nevoie de un audit in sistemul de pensii, unde exista unele disfunctionalitati si inechitati. Cu toate acestea, Violeta Alexandru spune ca o noua lege a pensiilor ar "bulversa" sistemul si ca este nevoie de modificari acolo unde se constata ca sunt probleme."Consider ca sistemul de pensii are nevoie de un audit. Principala problema este una de management in casele teritoriale. Dar nu ma voi feri sa vorbesc despre modificari in lege de indata ce ele vor fi necesare" a afirmat Violeta Alexandru sambata, intr-o emisiune la Romania Tv.Ministrul Muncii a adaugat ca o noua lege a pensiilor ar "bulversa" in acest moment sistemul si ca trebuie identificate inainte disfunctionalitatile din sistem."Schimbarea radicala a tuturor elementelor care compun modul de calcul al unor elemente perturba, inclusiv in ceea ce priveste platforma de calcul", a spus Alexandru.Aceasta a aratat ca softul nu este unul adaptat. Ea a dat ca exemplu situatia romanilor care au lucrat in strainatate, sustinand ca in aceste cazuri, sistemul de pensii este unul "rudimentar" si se asteapta si cate trei ani pentru a clarifica ce contributii au avut la sistemul de pensii, iar comunicarea cu reprezentantii caselor de pensii din afara tarii este una dificila."Sistemul public lucreaza primitiv. (...) Sistemul face fata la avarie si trebuie un management performant si o noua abordare plecand de la recunoasterea slabiciunilor pe care le are" a mai spus ministrul Muncii, referindu-se la sistemul de pensii."Sunt probleme de sistem, dar as vrea sa insist pe faptul ca in acest moment vad niste obstacole in privinta capacitatii caselor teritoriale de a gestiona in mod corespunzator relatia cu pensionarii.(...) In primul rand, nu comunica suficient, de aceea am cerut ca odata cu decizia de pensionare sa se dea si buletinul de calcul. (...) Insa o problema reala o constituie dificultatea cu care se acceseaza informatiile despre contributiile pe care angajatorii le-au platit pentru cei care ies la pensie", a mai declarat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii sustine ca statul "a esuat" in a tine evidenta contributiilor angajatilor, si ca arhiva in ceea ce priveste contributiile este una greu accesibila. Alexandru sustine de asemenea ca in calculul pensiilor exista probleme in ceea ce priveste sporurile care sunt luate in considerare.Violeta Alexandru le-a recomandat viitorilor pensionari sa inceapa sa pregateasca dosarul de pensionare cu jumatate de an inainte de momentul pensionarii."Nu este vina nimanui pentru ca angajatorul nu a fost pus la punct cu tot ceea ce trebuie pentru ca angajatul sa beneficieze de grupa I sau II; sunt si situatii in care persoanele se lovesc de realitatea cruda a stabilirii unei pensii si (..) veniturile pe care le-au avut au fost relativ mici si atunci si contributiile au fost pe masura. Toate acestea in lant arata faptul ca avem o problema de sistem. Eu consider ca e nevoie de un moment zero in care sa discutam despre probleme (...) cum ar fi faptul ca o persoana care a desfasurat o activitate in conditii deosebite poate ajunge sa aiba o pensie mai mare decat o persoana care a avut studii superioare. Nu spun ca e rau sau e bine, eu spun ca trebuie sa gasim un mod de a trata cu respect, dupa o viata de munca, toate categoriile", mai spus Alexandru.Intrebata daca punctul de pensie va fi majorat cu 40 de procente, asa cum prevede legea pensiilor, Violeta Alexandru a raspuns ca nu are date care sa arate ca legea nu va fi aplicata."Sunt ministrul Muncii, rolul meu este sa aplic legea. Legea este in vigoare, nu am alt mesaj decat ca sunt omul care trebuie sa aplice legea, nu am alt element care sa ma determine, in acest moment, sa afirm altceva. Asa cum este legea in vigoare, eu sunt chemata sa o pun in aplicare. Nu am de la premier, de la ministrul Finantelor, pana in acest moment, niciun element care sa ma determine sa dau un semnal de rezerva fata de prevederile legii in vigoare", a mai spus Violeta Alexandru.