Ministrul Muncii incepe un "recensamant" al angajatilor la stat: Romania nu stie cate persoane platim din bani publici!

"De astazi (luni - n.red.) incep un demers de inrolare a TUTUROR angajatilor platiti/angajati de statul roman (direct sau sub forma patronatului) in REVISAL. Am comunicat Inspectiei Muncii decizia mea de a incepe acest proiect ambitios, pe care o sa il urmaresc, etapa cu etapa.Acum in Revisal sunt 1,4 milioane de angajati contractuali (prin contract de munca) la entitati 'de stat'. 'De stat' = institutii publice sau entitati private controlate de stat. Revisal/Reges + ANFP + militarizate, ar da 1.700.000.La Ministerul Finantelor este o situatie foarte utila: Posturi ocupate in sectorul bugetar (acolo sunt 1.200.000). Toate aceste date sunt utile, dar trebuie sa avem o singura sursa, interogabila si actualizata constant cu toate informatiile necesare care sa ne dea imaginea totala a celor care muncesc", a anuntat ministrul pe contul sau de Facebook.Violeta Alexandru a explicat ca angajatii de la mai multe ministere, precum MApN sau MAI, nu se regasesc in aceasta baza de date."Conform ultimului raport de guvernanta corporativa, legislatie partial anulata de Partidul Salvati Detinutii (ca sa pierdem urma acestor entitati) Administratia centrala e proprietara a 225 de intreprinderi care insumeaza 180.000 de angajati iar administratia locala e proprietara a 1.250 de intreprinderi care insumeaza 100.000 de angajatiAcestora li se adauga peste 135.000 de functionari publici si circa 9.000 de demnitari (7.000 sunt doar primarii si viceprimarii celor aproape 3300 de localitati).In REVISAL/REGES nu se regasesc structurile "militare",", se mai arata in postarea din mediul online.Ministrul sustine ca nu va fi usor sa schimbe acest sistem, astfel incat sa cuprinda si angajatii din sistemul privat, si pe cei platiti din bani publici."Ca sa ajung acolo unde mi-am propus, anume ca REVISAL/REGES sa devina Registrul Electronic al Fortei de Munca Angajate (REFORMA) din Romania si care sa cuprinda si sistemul privat dar si pe cei platiti, intr-o forma sau alta, din bani publici nu va fi usor. Sunt legi de schimbat. Mai este si o schimbare de mentalitate.Toti angajatii din Romania, toti functionarii, toti demnitarii, toti cei cu contracte de management, toti cei cu mandate de reprezentare indiferent de unde, de cine si cum sunt platiti o sa fie in aceasta evidenta. Si in baza de date facem o bifa: fonduri publice. Ca sa stim cine e platit din banul public. Cele 4,5 milioane de angajati din privat merita sa stie asta. Incepem!", a conchis Alexandru.A.D.