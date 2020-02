Ministrul Muncii: Ma voi implica personal sa se reduca durata de peste un an in stabilirea pensiilor internationale pentru romani

Ziare.

"Am chemat la Bucuresti toti atasatii de munca din ambasadele si consulatele noastre. Dupa toate datele pe care le-am cerut in ultimele saptamani si dupa aceste discutii avute ieri si astazi (miercuri si joi - n.red.), ma indrept spre cateva actiuni imediate.Ma voi implica personal sa se reduca durata de peste 1 an (sunt multe peste 1 an) in stabilirea pensiilor internationale pentru romanii nostri. Sunt cetateni romani care, aflati la varsta pensionarii, dupa ce au lucrat si in Romania si afara, asteapta mult prea mult pana sa primeasca decizia de pensionare.Pe langa discutiile din tara, voi merge personal sa discut cu omologii mei din tarile in care sunt comunitati mari de romani. Sa stiti ca acestea sunt probleme cunoscute fostilor ministri PSD ai muncii. Diferenta este ca eu nu le ignor. Caut sa rezolv cat mai mult", a scris Violeta Alecandru pe pagina sa de Facebook.Aceasta a precizat ca la toate sediile institutiilor din coordonarea Ministerului vor fi afisate informatii despre importanta asigurarii conditiilor legale de munca, fiindca sunt romani care merg sa lucreze in strainatate fara a se informa corespunzator in ceea ce priveste riscurile implicate de munca fara forme legale."Sunt romani care, pentru un castig mai bun, merg sa lucreze in strainatate fara sa se informeze corespunzator asupra conditiilor respectiv asupra riscurilor implicate de munca fara forme legale. La toate sediile institutiilor din coordonarea Ministerului vom afisa informatii despre importanta asigurarii conditiilor legale de munca.Vine si vremea cand romanii care astazi tind sa treaca peste informatiile privind importanta prestarii unei activitati cu forme legale, se vor pensiona. Si au nevoie de toate contributiile platite. La nevoie, voi implica si Inspectia Muncii din Romania in actiuni comune. Problemele legate de pensiile internationale au fost ignorate. Pentru PSD, romanii din diaspora nu merita niciun efort. In ceea ce ma priveste, merita tot efortul", a subliniat ministrul.