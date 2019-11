Ministrul Muncii: Nu ma feresc sa inlocuiesc Posta Romana ca distribuitor de pensii, daca postasii s-au apucat de politica

Ziare.

com

"Problema mea este sa opresc jocul, daca exista, al unor entitati de interes national, in beneficiul PSD. Vom avea o discutie cu Posta Romana. Va reamintesc ca Dragnea semna protocol de colaborare intre PSD si sindicalistii din Posta Romana.O spun direct, in problema pensiilor, nu ma feresc sa iau decizii in privinta inlocuirii Postei Romane (cea care distribuie pensiile la poarta) daca voi constata ca, in loc sa faca treaba, postasii s-au apucat de politica. Despre o singura zi intarziere daca aud, o singura problema - imi va fi de ajuns!", a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.Reactia ministrului liberal al Muncii vine dupa ce presedintele PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma, a declarat, vineri, ca unii postasi din Vrancea, apropiati de primarii PSD, fac campanie electorala, spunand oamenilor ca "nu vor mai fi bani de pensii daca voteaza PNL" Ministrul Muncii a mentionat din nou ca pensiile vor fi platite la timp."Ca PSD raspandeste, ca in toate campaniile electorale, tot felul de minciuni ca sa bage spaima in alegatori, nu ma surprinde. Anii '90, frica era asa: votati cumva PNL sau PNT? Vin mosierii sa va ia pamanturile! PSD de astazi nu s-a schimbat deloc. Este PSD-ul care, de cate ori simte ca pierde, imprastie minciuni despre cum iau liberalii, capitalistii pensioara oamenilor.Credeti-ma, stiti cat le pasa lor de pensii? Zero! McBudai si LOVasilescu ar ajunge sa se bucure daca s-ar pune problema sa nu va luati pensiile si salariile. Din calcule electorale. Sinistru partid, PSD! Chiar trebuie penalizat la alegeri.Pensiile se platesc! Respectam legea! O spun, inca o data, foarte clar. (...) Fiecare la treaba lui. Sa respectam pensionarii. Avem destul loc sa se faca politica. Nu pe spatele pensionarilor", a transmis Violeta Alexandru.Corpul de control din cadrul Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) verifica, in prezent, informatiile vehiculate in presa referitorare la postasii din Vrancea."Conducerea Postei Romane isi mentine pozitia de neutralitate politica si in acest proces electoral, asa cum a facut cu fiecare ocazie. Corpul de Control al Directorului General verifica, la aceasta ora, informatiile vehiculate in presa cu privire la incidentul din judetul Vrancea.A devenit o practica obisnuita ca, inainte de inceperea procesului electoral, toti angajatii sa fie instruiti in maniera profesionalismului, fara vreo urma de partizanat politic. Motiv pentru care, Mircea Tudosie, directorul general al Postei Romane, este hotarat sa ia orice decizie legala de sanctionare a angajatilor, in cazul nerespectarii normelor impuse", mentioneaza Posta Romana.