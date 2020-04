Ministrul Muncii: Pana la vacanta de Paste, vom avea reglementarea care va permite unui parinte sa ramana acasa cu copilul

Ziare.

com

"Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada, ci este o lege care se refera la situatii in care parintele trebuie sa ramana acasa in perioada in care cursurile sunt suspendate. Nu avea nimeni cum sa anticipeze la momentul elaborarii legii ca se va ajunge intr-un asemenea punct. Nici noi nu am stiut, atunci cand am elaborat normele de aplicare, evolutia lucrurilor, dar sigur, ca un om care este receptiv la toate semnalele pe care le primeste din societate, voi avea grija ca pana la momentul intrarii in vacanta sa avem reglementarea necesara care sa permita unui parinte sa poata ramane acasa in cresterea copilului. Reamintesc parintilor ca legea prevede, insa, ca optiunea de ingrijire a copilului sa fie coroborata cu alte masuri care incurajeaza in continuare desfasurarea activitatii.Este necesar in continuare sa asiguram toate masurile de protectie. Prin urmare, vom avea reglementarea si cadrul legal pregatite care sa permita unui parinte sa ramana in aceasta perioada cu copilul", a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru a-si supraveghea copiii atunci cand se inchid scolile in situatii extreme, a intrat in vigoare pe data de 17 martie.Despre aplicarea acestui act normativ, ministrul Muncii afirma, pe 20 martie, ca niciun copil cu varsta de pana la 12 ani nu trebuie lasat nesupravegheat acasa."Mesajul pe care l-am dat in aceste zile este ca economia trebuie sa continue sa functioneze. Oamenii trebuie sa inteleaga ca in legea pe care o punem acum in aplicare exista prevederi care ne cer in mod expres ca apelarea la varianta concediului sa se faca doar dupa epuizarea variantelor de lucru de la distanta.Toti suntem constienti ca daca toata lumea pleaca acasa, nu vor mai exista institutii care sa functioneze, respectiv economia va intra intr-o situatie delicata, si nu ne dorim acest lucru. Lucrurile trebuie sa continue sa functioneze; desigur, fiecare angajator isi cunoaste echipa, le cunoaste nevoile, discuta cu angajatii si trebuie sa gaseasca solutii cu maxima intelegere fata de toti angajatii. Niciun copil cu varsta de (pana la n.r.) 12 ani nu trebuie lasat nesupravegheat acasa. Un parinte trebuie sa se ingrijeasca si sa se ocupe de supravegherea lui", a spus atunci Alexandru.Ministrul de resort a subliniat ca legea nu permite ca ambii parinti cu copii sa primeasca zile libere pe perioada inchiderii institutiilor de invatamant.Vezi si Parintii care stau acasa cu copiii trebuie sa se intoarca la munca in perioada vacantei de Paste