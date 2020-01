Ministrul Muncii se intalneste cu bancile: Nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii

Ziare.

Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii."Eu am maine o intalnire cu bancile. Eu nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii. Eu spun doar ca trebuie sa lucram eficient cu totii si ca, in conditiile in care conventiile sunt din 2001, 2002, a venit momentul sa le evaluam si sa discutam cum putem face mai bine, ca intre timp ne-am modernizat si mijloacele de plata sunt mai rapide. Eu fac ce pot pe partea mea, ca stat.S-au facut niste eforturi extraordinare pentru a recupera aceste zile, in partea noastra de institutii, de Trezorerie, de deschidere de cont", a spus Alexandru, la B1 TV, facand referire la problemele pe care le-a semnalat la finele saptamanii trecute in legatura cu plata pensiilor.Ministrul Muncii a subliniat ca acele critici ale sale au fost pentru bancile care "au sfidat-o", i-au transmis ca nu platesc pensiile vineri, desi aveau banii in cont de joi."Eu nu critic inainte sa vorbesc cu cei cu care lucram. Am maine (marti - n.red.) o intalnire cu bancile pentru a ne uita pe conventiile semnate cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii Publice.Critica mea a fost fata de acele sucursale care m-au sfidat, care mi-au transmis ca nu platesc, desi stiam ca au banii in cont si asteptau, desi in conventie prevederea e ca vor plati in pana la doua zile, maxim doua zile, si care, alimentate, din informatiile pe care le am, inclusiv din cercuri politice, imi transmiteau mesaje ca, desi le intrasera banii in cont joi, ca vorbim de saptamana trecuta, nu voiau sa plateasca vineri decat in momentul in care am avut o pozitie publica si ii lasau pe pensionari sa treaca si weekend-ul fara pensie si sa primeasca banii abia luni", a explicat Violeta Alexandru.Intrebata daca ea considera ca exista influenta din cercuri politice asupra conducerii unor banci, ministrul Muncii a raspuns ca urmareste reactiile si ca a fost "certata" ca determina sucursalele bancilor sa faca plati mai devreme."Eu va rog sa urmariti reactiile si modul in care am fost certata de reprezentantii PSD cum indraznesc sa determin sucursalele bancilor sa faca plati mai devreme. Sa se hotarasca PSD, nu vor mai devreme?Acest lucru mi-a dat un indiciu ca exista o aplecare a reprezentantilor PSD de a folosi orice parghie de a vorbi public, astfel incat sa influenteze conducerea sucursalele bancare sa analizeze in mod diferit fata de ce convenisem ca trebuie sa se intample, si anume banii in cont sunt joi, nu vad niciun motiv sa nu se plateasca vineri. (...)Am facut eforturi extraordinare sa ajunga banii, exista niste proceduri stabilite in lege, am facut eforturi extraordinare pentru ca stiu ce inseamna sa treaca sarbatorile, sa vina multe zile libere si sa nu mai ai din ce sa-ti platesti medicamentele, cheltuieile necesare, ca persoane in varsta. Dincolo de hartii si de ce scrie in contract, suntem toti oameni", a punctat Alexandru.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ca filiala CEC Suceava intarzie plata pensiilor si face documente doua zile."Faci tot posibilul sa fie banii trimisi cat mai repede pensionarilor dupa sarbatori, din momentul in care acestia sunt in cont la Posta/la Banci si, cand lucrurile se misca ... CEC Suceava nu doreste sa ajutam oamenii. CEC Suceva are de facut documente 2 zile de cand intra banii. Vrea toata tara, dar nu vrea CEC Suceava.Ne-a informat fostul ministru M.C Budai/PSD ca nu doreste, nu trebuie grabit nimic. PSD nu este de acord sa ajunga banii mai devreme la pensionari. E scrupulos, tine la proceduri. Se bucura daca poate sa blocheze sau sa intarzie ceva. Eu tin la oameni", a scris Alexandru pe pagina de socializare.