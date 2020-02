Ministrul Muncii spune ca nu va modifica Legea Pensiilor, dar anunta un inventar de 40 de probleme mari

Ziare.

com

Alexandru a mai spus ca are deja un inventar, grupat pe 40 de probleme mari pe care il va prezenta in scurta vreme.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a spus, marti seara, la Realitatea Plus, ca Legea Pensiilor aflata in vigoare trebuie respectata."Urmarim evolutia economiei, a incasarilor la buget. Legea in vigoare in acest moment trebuie respectata. Nu este vorba despre a elabora o noua lege, ci am preferat sa fac o inventariere a tuturpr problemelor pe care legea in vigoare o regenereaza si sa stiti ca nu sunt putine. Multe dintre ele pleaca din reglementarile privind acordarea sporurilor permanente la care pensionarii s-ar astepta sa se adauge alte sporuri astazi considerate nepermante si neluate in calcul. Nu am in vedere o noua lege a pensiilor pentru ca ar bulversa total sistemul.Daca sunt necesare corectii in cadrul legal, in scurta vreme, dupa ce termin aceasta evaluare in mare parte prin date de la pensionari... Oamenii imi prezinta tot felul de probleme. O sa avem imaginea clara in cel mult o saptamana, care dintre ele se preteaza la interventii punctuale asupra cadrului legal, care tin de management, care tin de o practica neunitara, care sunt generate de decizii complet diferite de la o instanta la cealalta pe spete similare si atunci avem o discutie daca pe alicarea legii pensiilor merita facuta deopotriva", a declarat Violeta Alexandru.Ministrul spune ca inventarul problemelor este aproape finalizat."In esenta, sunt aproape de finalizare si m-am angajat public sa fac acest demers, a unui inventar de probleme generate de legea pensiilor pentru ca e mai usor sa dai o noua lege, mai greu este sa o pui in aplicare si mai greu este sa vezi care sunt blocajele la in aplicarea ei. Si problemele sunt de toate tipurile.Imi scriu, foarte multe persoane care lucreaza in regim de PFA, imi scriu medici si imi semnaleaza ca sunt probleme in aplicatia care ia in calcul contributiile dansilor pe baza carora se calculeaza pensia, avem probleme care pleaca din infrastructura Caselor de Pensii in sensul ca informatiile se iau de la ANAf in loc sa fie stocate, in loc sa fie disponibile in sistemul electronic disponibil Caselor de Pensii pentru stabilirea stagiului de cotizare, pentru calculul pensiei", a mai spus ministrul.Violeta Alexandru a mai precizat ca inventarul sau este grupat pe 40 de probleme mari."Am un inventar pe care l-am grupat pe 40 de probleme mari pe care le voi prezenta in scurta vreme si veti vedea in primul rand ce prost a gestionat sistemul public acest domeniu al pensiilor si cat de rudimentar lucram astazi in conditiile in care sunt probleme la arhiva, la documentele din spate, la documente care tin de viata unui om", a mai precizat ministrul Muncii.