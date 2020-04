Ministrul Muncii spune ca reducerea salariilor demnitarilor e "o chestiune de zile": Solidaritate indiferent de functie

Ziare.

"Nu iau decizia singura. Intr-adevar, sunt un om corect, daca vorbim de solidaritate, apoi sa vorbim de solidaritate de la varf pana jos. Nu va pot confirma in acest moment, pentru ca nu este finalizat actul normativ, dar inclusiv declaratia domnului premier arata ca directia in care dorim sa indreptam aceasta reglementare este pentru solidaritate indiferent de functia pe care o ocupi. Nu exista Romania celor care stau bine si sunt relaxati pentru ca venitul lor este foarte mare si o Romanie a oamenilor care nu au din ce sa traiasca", a afirmat ministrul Muncii sambata seara, la Digi 24.Ea sustine ca i se pare corect ca oamenii sa stie ca, indiferent de functia pe care o detin unii in acest moment, "trebuie sa fim uniti si sa trecem prin aceasta criza cu solidaritate", dar si ca trebuie sa existe "un real aport si din partea sectorului public in fata unui sector privat care este in acest moment greu incercat".Alexandru subliniaza ca decizia privind reducerea veniturilor demnitarilor va fi luata "in echipa" si ca este o discutie care se face "cu reala preocupare fata de tot ceea ce se intampla in economie" si tinand cont de modul in care a fost afectat mediul privat."Este o decizie de echipa pe care guvernul o va comunica la momentul la care ea se contureaza", sustine ministrul, adaugand ca un anunt cu privire la acest subiect va fi facut "foarte curand, este chestiune de zile".In ceea ce priveste masurile privind unele categorii de bugetari care ar urma sa lucreze jumatate de luna iar cealalta jumatate sa fie in somaj tehnic, "scopul nu a fost acela de a numara cate economii se fac din ce minister , sau din ce institutie", Violeta Alexandru precizand ca nu exista o baza de date care sa arate numarul celor care vor fi afectati de aceasta masura.Violeta Alexandru sustine ca traieste din salariu, dar ca nu si-a facut calculul cu privire la cat ar putea pierde.Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara ca masura privind lucrul jumatate de luna in sectorul bugetar nu inseamna o taiere a salariului angajatilor din sectorul public si ca sefii institutiilor vor merge la serviciu, aplicandu-li-se aceleasi masuri ca celorlalti bugetari."Este o masura pe care o adoptam avand la baza mai multe motive: in primul rand un motiv de natura epidemiologica (...). Al doilea motiv este unul care tine de solidaritate, se stie ca epidemia a afectat afacerile, foarte multi angajati din sectorul privat si noi consideram ca trebuie sa existe solidaritate in impartirea greutatilor nascute din aceasta epidemie si ca aceasta greutate trebuie sa stea si pe umerii angajatilor din sectorul public, inclusiv al demnitarilor.Nu este vorba despre taierea salariilor, nu va fi afectat salariul, ci o perioada de timp, starea de urgenta (...) vom aplica aceasta masura. (...) Cei care conduc institutiile publice nu pot sa lipseasca, eu nu am lipsit niciun moment din indeplinirea atributiilor pe care le am, la fel si colegii mei, pur si simplu va opera aceasta reducere de venit care va fi aplicata si la ceilalti angajati din institutiile publice", a precizat Ludovic Orban.