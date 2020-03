Ministrul Muncii, sursa de glume dupa aparitia avuta la sedinta cu sindicatele pe tema COVID-19

Ziare.

com

"S-a apucat de sudura", a scris un utilizator pe Facebook, despre ministrul Muncii."Asa a aparut Ministrul Muncii, azi, la intalnirea dintre Guvern si sindicate pe tema coronavirusului. Ce pacat ca n-a avut si o sabie laser, din aia chinezeasca cu leduri. Ar fi rupt!", a scris un altul.Insa unii utilizatori ai retelei de socializare au oferit si explicatii pentru masura drastica luata de Violeta Alexandru: "Cica virusul se ia si prin ochi, nu doar gura/nas"."La cati inconstienti sunt (vezi romanul sosit azi din Spania pe Otopeni) trebuie sa sufli si in iaurt... Cand merg in concediu vad prin toata lumea oameni cu masti, unii isi acopera toata fata pt ca in regiunea din care vin daca ai tenul inchis la culoare esti dintr-o casta inferioara. Arata ca 'Fantomas' dar nimeni nu rade", scrie o utilizatoare.Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit la Palatul Victoria pentru a discuta masurile economice si sociale necesare pentru reducerea efectelor coronavirus.