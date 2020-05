Ministrul Muncii: Toate cererile de somaj tehnic vor fi verificate. Suntem pregatiti sa dam sanctiuni

Ziare.

"Pregatiti pentru primele plati Somaj tehnic aferente lunii aprilie. Suntem pregatiti si pentru aplicarea primelor masuri de sanctionare a celor care au incercat sa obtina plati duble. Inclusiv de sesizare a organelor de cercetare.Poate nu s-a inteles mesajul meu si il repet: se verifica toate cererile, iar cei care isi imagineaza ca pot trisa depunand aceleasi cereri la mai multe AJOFM-uri sau AJPIS-uri din diferite judete se insala, daca se bazeaza pe faptul ca nu verificam", a precizat Violeta Alexandru, pe Facebook. Ministrul Muncii a subliniat ca obtinerea incorecta a banilor oferiti de stat prin acoperirea somajului tehnic reprezinta o fapta foarte grava."Am un respect enorm pentru banii publici, sunt banii celor care muncesc in aceasta tara. Cand vorbesc despre solidaritate si responsabilitate in aceasta perioada, ma refer la fiecare dintre noi. Orice ban in plus necuvenit, cu atat mai mult cu cat vorbim despre bani publici, este in sine o fapta foarte grava.Implicit inseamna faptul ca ii iei altui om, un om cinstit care o duce greu in aceasta perioada, sansa de a mentine lucrurile pe linia de plutire pana la reluarea activitatii", a scris Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a apreciat ca Romania de dupa pandemie isi va reveni prin oamenii care au simtul corectitudinii."Romania dupa pandemie isi revine prin oameni care au simtul corectitudinii si al respectului pentru problemele celor de langa ei. Intotdeauna adevarul iese la lumina. Ne ocupam si cu astfel de lucruri. As vrea sa ajutam cat mai mult in aceasta perioada. Prima forma de ajutor: sa fim corecti", a incheiat Violeta Alexandru.