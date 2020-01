PNL va avea candidat propriu la Primaria Capitalei, dar nu se stie cine

Ziare.

"Modul in care muncim in acest moment in PNL Bucuresti ne obliga sa avem un candidat sustinut de Partidul National Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o solutie pertinenta, capabila si credibila in Bucuresti.Ceea ce nu inseamna ca nu vom colabora cu partenerii nostri politici din opozitia de astazi din Bucuresti, ba chiar va exista si exista aceste consultari si colaborari pentru a gasi cea mai buna formula", a declarat Violeta Alexandru, marti seara, la Digi24.Aceasta a precizat ca este nevoie de o coalizare a fortelor din Opozitie si ca isi doresc ca procesul de selectie sa genereze o propunere de candidatura cu adevarat serioasa.Pana in prezent, PNL nu si-a desemnat candidatul pentru Primaria Capitalei, fiind vehiculate cateva nume, printre care Rares Bogdan si Ciprian Ciucu. In acelasi timp, in Alianta USR PLUS exista o competitie interna intre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu.